Кремль объяснил предупреждение Минобороны для судов в Черном море

Действие договоренностей в рамках зерновой сделки истекло 17 июля, сообщали в Кремле. В Минобороны говорили, что с 20 июля будут воспринимать все суда, которые идут в украинские порты, потенциальными перевозчиками военных грузов

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Предупреждение Минобороны о том, что с 20 июля все суда, следующие в порты Украины, Россия будет считать потенциальными перевозчиками военных грузов, связано с прекращением действия соглашения о вывозе зерна, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это заявление связано с прекращением действия [зерновой] сделки», — отметил представитель Кремля.

В июле 2022 года Россия и Украина отдельно заключили с Турцией и ООН соглашение о вывозе зерна из черноморских портов. Сделка несколько продлевалась, при этом Москва неоднократно указывала, что положения, связанные с содействием экспорту российской сельхозпродукции и удобрений, не выполняются. Крайний срок для продления соглашения был 17 июля. В этот день Песков сообщил, что договоренности «фактически прекратили свое действие».

Позднее Минобороны объявило, что с 00:00 20 июля «все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения». В Киеве после этого заявили, что после завершения зерновой сделки ни одна страна не решится отправить свои корабли в украинские порты.

Президент Владимир Путин допустил возвращение к участию России в сделке, но после выполнения требований Москвы. По его словам, российская сторона проявляла «чудеса выдержки и толерантности». «Но никаких обязательств и договоренностей по зерновой сделке никто выполнять не собирался», — считает он.



Среди требований, которые выдвигала Россия были переподключение Россельхозбанка к SWIFT (ЕС отказывался это сделать), возобновление поставок сельхозтехники и запчастей к ним, отмена ограничений на страхование и перестрахование, восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса (в начале лета на нем был совершен подрыв, Москва обвинила в этом Киев), разблокировка зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.