ООН заявила о срыве экспорта удобрений из России по зерновой сделке

ООН: в рамках зерновой сделки не было отправлено ни одного судна с российскими удобрениями

В рамках черноморской инициативы не было отправлено ни одного судна с российскими удобрениями, заявили в ООН. Координационный центр с 27 июня не одобрил ни одной заявки судов на участие в сделке. Она истекает 17 июля

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За время действия черноморской инициативы, одна из частей которого подразумевает содействие в экспорте российских удобрений, не было отправлено ни одного судна с этим грузом из России, заявили в созданном в рамках сделки Координационном центре ООН, передает «РИА Новости».

В центре до этого отмечали, что экспорт российского аммиака в рамках инициативы будет зависеть от возобновления работы аммиакопровода Тольятти — Одесса, по которому продукция поступала в украинский порт Южный. Этот порт является одной из гаваней, откуда в рамках сделки отправляются суда с зерном. Аммиакопровод был поврежден в начале июня, «его текущее состояние неизвестно», добавили в ООН.

В центре также рассказали о ситуации с экспортом зерна: были получены заявки на участие в сделке от 29 судов, однако с 27 июня ни одна не была одобрена. Кроме того, по данным координационного центра, в беднейшие страны отправилось только 10% кукурузы и 40% пшеницы, вывозимые в рамках сделки.

Зерновую сделку Россия и Украина заключили по отдельности в июле прошлого года при посредничестве Турции и ООН. Соглашение состоит из двух частей: первая часть касается вывоза украинской сельхозпродукции из портов Одессы, Черноморска и Южного; вторая предполагает снятие ограничений на российский экспорт сельхозпродукции.

После ее не раз продлевали, однако российская сторона при этом заявляла, что вторая часть соглашений относительно экспорта российской продукции не выполняется, а заявленная цель соглашения — поставки продовольствия беднейшим странам — не имеет отношения к реальности.

Действие сделки истекает 17 июля. В качестве необходимых условий для дальнейшего продления сделки Москва называла переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники и запчастей, отмену ограничений на страхование и перестрахование, снятие запрета на доступ в порты. Reuters писал, что страны ЕС планируют переподключить к SWIFT «дочку» Россельхозбанка.

12 июля в ООН сообщили, что генсек организации Антониу Гутерриш отправил президенту России Владимиру Путину письмо с предложениями по зерновой сделке. Перечисленные идеи касаются улучшения выполнения сделки ради того, чтобы ее сохранить, в том числе они предполагают «устранение препятствий, влияющие на финансовые операции через Россельхозбанк».

Спустя сутки Путин допустил, что Россия может приостановить участие в зерновой сделке до тех пор, пока данные ей в рамках соглашения обещания не будут исполнены. «Мы по доброй воле многократно продлевали эту так называемую сделку. <...> Ну хватит, в конце концов. <...> Западные страны не собираются исполнять данные обещания», — сказал президент.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков позже уточнил, что окончательное решение пока не принято. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после разговора с Путиным заявил, что у глав государств «общая позиция» по вопросу зернового коридора. При этом агентство AFP написало, что Эрдоган сообщил о согласии Путина продлить сделку. Песков подчеркнул, что Россия еще не делала официальных заявлений по этому поводу.