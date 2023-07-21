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Военная операция на Украине ,  
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The Telegraph показала первые кадры применения кассетных боеприпасов ВСУ

The Telegraph опубликовала первые кадры применения кассетных боеприпасов ВСУ под Купянском
Сюжет
Военная операция на Украине
Украинские военные применили кассетные боеприпасы на купянском направлении. По данным WP, их также намерены задействовать в районе Бахмута. Российские власти предупреждали о зеркальном ответе на действия ВСУ
Фото: София Гатилова / Reuters
Фото: София Гатилова / Reuters

Британская газета The Telegraph опубликовала первое видео использования кассетных боеприпасов украинскими военными.

Как следует из видеозаписи, их применила 14-я отдельная механизированная бригада ВСУ на купянском направлении в Харьковской области; огонь велся из самоходной гаубицы М109. Когда именно были сделаны кадры, не уточняется. Российское Минобороны несколько дней подряд сообщает о продвижении на этом направлении.

В Пентагоне говорили, что кассетные боеприпасы поступили на Украину из США и «третьей страны» (какой именно, там не уточнили). Вашингтон объяснил их передачу истощением запасов обычных боеприпасов у украинских военных.

Накануне, 20 июля, координатор совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что ВСУ начали применять это вооружение. По данным The Washington Post, снаряды были выпущены по российским позициям на юге и востоке в попытке разрушить траншеи, замедляющие украинское контрнаступление. Газета сообщила, что ВСУ намерены задействовать их в районе Артемовска (Бахмута), о взятии которого под контроль Россия сообщила в мае.

По словам Кирби, Украина использует боеприпасы «надлежащим образом». Киев ранее предоставил Вашингтону соответствующие письменные гарантии, заверив, что рисков для гражданского населения не будет.

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Российские власти резко осудили поставку кассетных боеприпасов Киеву. По словам министра обороны Сергея Шойгу, Москва воздерживается от применения в военных действиях на Украине кассетных боеприпасов, но в случае передачи их ВСУ российские военные вынуждены будут применить аналогичные средства. Президент Владимир Путин также допустил «зеркальный ответ» со стороны России.

Россия, Украина и США не ратифицировали Конвенцию по кассетным боеприпасам, которая запрещает их использование, передачу и накопление.

Теги
кассетные боеприпасы ВСУ Харьковская область Военная операция на Украине
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