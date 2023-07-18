Российские войска продвинулись на 2 км на купянском направлении

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Российские войска ведут успешные наступательные действия на купянском направлении в Харьковской области. Об этом говорится в сообщении Минобороны, опубликованном в Telegram.

«Общее продвижение составило до двух километров по фронту и до полутора километров в глубину», — говорится в сводке. В ведомстве указали, что наступление на этом участке ведут подразделения Западной группировки войск.

В районе Котляровки Харьковской области был уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны Украины. Потери украинской стороны на данном направлении составили до 65 военных, а также была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50.

Российская авиация также поразила подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Калиново, Берестовое, Кисловка, Табаевка Харьковской области.

Ранее 18 июля прогремели взрывы в Харьковской области Украины, сообщили телеканалы «Дом», ТСН и издание «Зеркало недели». По данным издания, около 03:30 в регионе начала работать система ПВО.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 16 июля признала, что российские войска в течение двух дней активно наступают на купянском направлении в Харьковской области. По ее словам, «ситуация несколько обострилась».

Из сводки за 16 июля Минобороны России следовало, что за сутки на купянском направлении российские силы нанесли поражение подразделениям ВСУ в районе нескольких населенных пунктов в Харьковской области.

В селе Берестовое в Харьковской области была пресечена деятельность украинских диверсионных групп. Также за сутки были уничтожены более 50 украинских военнослужащих.