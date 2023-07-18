Российские войска продвинулись на 2 км на купянском направлении

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 июля
EUR ЦБ: 101,65 (+0,45) Инвестиции, 17 июл, 20:33 Курс доллара на 18 июля
USD ЦБ: 90,42 (+0,3) Инвестиции, 17 июл, 20:33
Крах города машин. 10 лет назад Детройт объявил о банкротстве Авто, 13:16
Дочь Тутберидзе с партнером компенсировали затраты на их подготовку Спорт, 13:16
Джефф Монсон назвал соперника на свой последний бой в карьере Спорт, 13:13
Атаки беспилотников и обстрелы территории России. Карта Политика, 13:13
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:12
Квартиры в проектах с крутыми игровыми пространствами РБК и ПИК, 13:12
В Псковской области создали отряд содействия обороне Политика, 13:10
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Как выглядит монета ₽3 с Виктором Цоем, которую выпустил ЦБ. Видео Финансы, 13:07
Экс-глава крупнейшей турецкой криптобиржи получил тюремный срок Крипто, 13:07
Песков сообщил, что ответ России на атаку на Крымский мост вырабатывается Политика, 13:03
В Госдуме согласовали пятилетний срок ИИС-3 в первые 3 года после запуска Инвестиции, 13:02
Взлетаем: как Россия улучшает региональное авиасообщение Национальные проекты, 12:59
Увеличить уставный капитал ООО, внеся наличные: на что обратить внимание Pro, 12:54
В Белгородской области при обстреле поселка пострадали пять человек Политика, 12:52
Военная операция на Украине ,  
0 

Российские войска продвинулись на 2 км на купянском направлении

Минобороны: российские войска продвинулись на 2 км на купянском направлении
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Российские войска ведут успешные наступательные действия на купянском направлении в Харьковской области. Об этом говорится в сообщении Минобороны, опубликованном в Telegram.

«Общее продвижение составило до двух километров по фронту и до полутора километров в глубину», — говорится в сводке. В ведомстве указали, что наступление на этом участке ведут подразделения Западной группировки войск.

В районе Котляровки Харьковской области был уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны Украины. Потери украинской стороны на данном направлении составили до 65 военных, а также была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50.

Российская авиация также поразила подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Калиново, Берестовое, Кисловка, Табаевка Харьковской области.

Ранее 18 июля прогремели взрывы в Харьковской области Украины, сообщили телеканалы «Дом», ТСН и издание «Зеркало недели». По данным издания, около 03:30 в регионе начала работать система ПВО.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 16 июля признала, что российские войска в течение двух дней активно наступают на купянском направлении в Харьковской области. По ее словам, «ситуация несколько обострилась».

Читайте на РБК Pro
Россия заключила СИДН с Оманом. Какие налоги не придется платить дважды
SAP ушел, а карьера осталась: как переучить разработчиков на «1С»
Какую работу может найти россиянин в Дубае без знания английского языка
Как устроена Google: инсайдерская экскурсия по компании от Эрика Шмидта

Из сводки за 16 июля Минобороны России следовало, что за сутки на купянском направлении российские силы нанесли поражение подразделениям ВСУ в районе нескольких населенных пунктов в Харьковской области.

В селе Берестовое в Харьковской области была пресечена деятельность украинских диверсионных групп. Также за сутки были уничтожены более 50 украинских военнослужащих.

Теги
Минобороны ВС России Харьковская область продвижение
Материалы по теме
Военная операция на Украине. Главное
Политика
Минобороны раскрыло цели «удара возмездия» в Одессе и Николаеве
Политика
Минобороны сообщило о попытке ВСУ вернуть утраченные позиции в ЛНР
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter