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WP узнала о применении Украиной поставленных США кассетных боеприпасов

WP: Украина начала применять поставленные США кассетные боеприпасы
По утверждению источников, ВСУ использовали их на юге и востоке. Ожидается, что кассетные боеприпасы также применят в районе Артемовска (Бахмута), пишет газета. Москва предупреждала о праве на зеркальный ответ
Фото: Александр Ратушняк / Reuters
Фото: Александр Ратушняк / Reuters

Украина начала применять предоставленные США кассетные боеприпасы против российских войск, пишет The Washington Post со ссылкой на неназванных украинских чиновников, знакомых с ситуацией.

Один из источников сказал, что кассетные боеприпасы были выпущены по российским позициям на юге и востоке в попытке разрушить траншеи, замедляющие украинское контрнаступление. Как пишет издание, ожидается, что такие снаряды также будут применены в районе Артемовска (украинское название — Бахмут), который находится под контролем России.

Газета отмечает, что кассетные боеприпасы, запрещенные в более чем 120 странах, взрываются в воздухе над целью, выбрасывая десятки более мелких снарядов на большую площадь.

Решение Вашингтона о передаче Украине кассетных боеприпасов — шаг, который из-за риска жертв среди гражданского населения раскритиковали правозащитники, некоторые представители Демократической партии и европейские союзники США, пишет издание.

Киев дал письменное обязательство, что не будет применять кассетные боеприпасы в населенных пунктах и позже предпримет усилия по разминированию территорий, на которых они использовались, заявлял глава Пентагона Ллойд Остин.

В недавнем отчете Human Rights Watch утверждалось, что Украина ранее уже применяла кассетные боеприпасы и это «привело к многочисленным смертям и серьезным ранениям гражданских лиц», в том числе во время атак на город Изюм и другие районы в 2022 году, пишет газета. Киев отрицает, что ранее применял такие снаряды.

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Президент России Владимир Путин допускал зеркальный ответ на применение ВСУ кассетных боеприпасов. «Делают они это не от хорошей жизни, а потому что у них дефицит боеприпасов», — отмечал он. Путин указывал, что Россия располагает «достаточным запасом различного рода боеприпасов», но до сих пор не применяла их даже несмотря на то, что в «определенный момент» тоже испытывала нехватку снарядов.

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Военная операция на Украине кассетные боеприпасы США
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