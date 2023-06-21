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Bloomberg узнал об отказе ЕС от конфискации замороженных активов России

Bloomberg: ЕС отказался от полной конфискации замороженных российских активов для Украины
В ЕС предлагают обязать получившие неожиданный доход от замороженных российских активов компании делать «непредвиденный взнос». Его, в свою очередь, направят на восстановление Украины. Так снизятся юридические риски, считают в ЕС
Фото: Ralph Orlowski / Getty Images
Фото: Ralph Orlowski / Getty Images

Евросоюз пришел к выводу, что не сможет законно конфисковать замороженные российские активы и направить их на восстановление Украины, и вместо этого сосредоточился на временном использовании этих средств, следует из доклада рабочей группы по этому вопросу, сообщает Bloomberg.

В Брюсселе не видят «надежного юридического пути, позволяющего конфисковать замороженные или заблокированные активы только на том основании, что эти активы попадают под ограничительные меры ЕС».

Кроме этого варианта ЕС рассматривает и другой способ использования блокированных активов (более €200 млрд): направить на восстановление Украины прибыль, полученную от реинвестирования этих средств. В частности, сейчас эти активы находятся на хранении у бельгийского Euroclear, где по итогам первого квартала текущего года доход от процентных ставок по ним составил порядка €750 млн, пишет агентство.

Члены рабочей группы сочли, что для временного управления этими средствами существует много юридических препятствий, поэтому предложили другой путь — так называемый непредвиденный взнос. Это подразумевает, что компании, получившие большую прибыль от блокированных российских активов, должны будут перевести значительную сумму в ЕС.

Таким образом снижаются юридические риски, поскольку Евросоюз не управляет активами напрямую. По мнению европейских властей, эта модель не повлияет на финансовую стабильность, сохранит бизнес-модели участвующих фирм и будет справедливой с точки зрения налогообложения. «Это не повлияет на правовое положение активов», — сказано в докладе.

Более половины активов находятся в наличных деньгах и депозитах, в то время как «значительная часть» оставшейся суммы находится в ценных бумагах, которые будут конвертированы в наличные деньги по мере их погашения в ближайшие два-три года, говорится в материале. Комиссия проинформировала рабочую группу «о потенциальном размере доходов», если бы эти ликвидные активы были разумно инвестированы.

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Ожидается, что блок запросит мандат на разработку этой политики у лидеров ЕС, когда они встретятся в Брюсселе на следующей неделе.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что Брюссель выступит с предложением об использовании этих активов до летних каникул в середине июля.

Financial Times писала, что Европейский центробанк предупреждал ЕК, что использование доходов от процентных ставок по замороженным российским активам может побудить другие центральные банки, у которых есть большие денежные резервы, «отвернуться» от евро, особенно если ЕС будет действовать в одностороннем порядке без участия других стран G7.

ЕС и США заморозили активы российского ЦБ после начала спецоперации на Украине. Минфин России в марте прошлого года оценивал размер обездвиженных средств в $300 млрд. ЕК в мае текущего года сообщила, что речь идет более чем о €200 млрд ($215 млрд).

Вопрос об их использовании на восстановление Украины обсуждается давно. Бельгия заявляла о планах передать средства. В то же время ЕК признавала, что активы придется вернуть Москве.

Президент Владимир Путин отмечал, что действия Запада с российскими активами схожи с воровством и оно «никогда до добра никого не доводило, прежде всего тех, кто занимается этим неблаговидным делом». Его пресс-секретарь Дмитрий Песков говорил: что бы Запад ни пытался сделать с российскими средствами, это будут незаконные решения.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
заморозка счетов Евросоюз восстановление Украина
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