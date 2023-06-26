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FT узнала о возражениях Германии против плана ЕК по российским активам

FT: Германия выступила против плана ЕК по изъятию замороженных активов ЦБ для Украины
Министр юстиции Марко Бушман изучил предложение Еврокомиссии по изъятию активов российского ЦБ и передаче их на восстановление Украины и заключил, что оно «не рабочее с юридической точки зрения», пишет газета
Марко Бушман
Марко Бушман (Фото: Sarah Silbiger / Getty Images)

Германия возражает против плана ЕК по изъятию замороженных активов российского Центробанка для восстановления Украины, пишет газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников немецкого правительства. Они сомневаются в том, что Брюссель получит достаточную поддержку из-за слишком высоких юридических рисков.

По словам чиновника МИДа, Москве «придется заплатить за ущерб, который она нанесла Украине» и Берлин делает все возможное «в рамках закона», чтобы найти и заморозить активы российских граждан и компаний, находящихся под санкциями. Однако предложение использовать российские средства для восстановления Украины подняло «сложные финансовые и юридические вопросы», отметил он.

Другой немецкий чиновник сравнил план Еврокомиссии с «открыванием банки с червями»: если Брюссель возьмет деньги у российского ЦБ или доходы от вложения средств, это создаст прецедент. Собеседник издания упомянул требования Польши о репарациях.

Один из чиновников сообщил, что министр юстиции Германии Марко Бушман изучил предложение Еврокомиссии по изъятию активов российского ЦБ и заключил, что оно «не рабочее с юридической точки зрения».

ЕС обдумывает возможность передачи финансовыми учреждениями, в которых находятся заблокированные российские активы, части полученной прибыли на восстановление Украины. Об этом, в частности, сообщало агентство Bloomberg, отмечая, что в Брюсселе пока не видят «надежного юридического пути», позволяющего конфисковать активы лишь на том основании, что они попали под санкции. На прошлой неделе глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сказала, что Брюссель до летних каникул подготовит юридическое предложение о передаче замороженных активов Киеву.

Президент России Владимир Путин заявлял, что «воровство чужих активов никогда до добра никого не доводило», в первую очередь тех, кто занимается «этим неблаговидным делом».

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В мае в Еврокомиссии заявили, что с начала военных действий на Украине страны Евросоюза заморозили активы Центробанка России стоимостью более €200 млрд. Кроме того, заблокировано €24,1 млрд активов, которые принадлежат попавшим под санкции россиянам и компаниям.

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Теги
Елена Чернышова
активы Еврокомиссия Германия ЦБ Украина
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