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Финансы ,  
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Euroclear за полгода заработал на активах россиян более €1,7 млрд

Euroclear за полгода заработал €1,74 млрд на инвестировании замороженных активов россиян
В первом полугодии 2023 года процентный доход Euroclear от инвестирования замороженных активов россиян составил €1,74 млрд, что вдвое выше показателя за весь 2022 год. Но в дальнейшем депозитарий ожидает замедления роста прибыли
Фото: Ralph Orlowski / Getty Images
Фото: Ralph Orlowski / Getty Images

Из €2,28 млрд, которые финансовая группа Euroclear (в нее входят одноименные депозитарий и банк) заработала в первом полугодии 2023 года, €1,74 млрд пришлось на доходы от замороженных активов россиян, следует из отчета компании. По итогам всего 2022 года прибыль Euroclear по этой статье составляла €821 млн.

В первом полугодии 2023 года баланс Euroclear Bank, где учитываются выплаты (дивиденды, купоны, погашения) по замороженным ценным бумагам россиян, увеличился на €47 млрд и достиг €150 млрд, говорится в отчете группы. Согласно стратегии Euroclear эти деньги инвестируются для получения дополнительного дохода. По итогам первого полугодия 2023 года этот дополнительный доход и составил €1,74 млрд. Собственные доходы Euroclear без учета активов россиян при этом составили €538 млн.

Столь существенный процентный доход по активам россиян в Euroclear объясняют двумя факторами — растущими процентными ставками и значительным увеличением остатков, которые используются для инвестирования. «Таким образом, будущие доходы будут зависеть от изменяющейся среды процентных ставок и размера остатков денежных средств по мере развития санкций», — отмечается в отчете компании.

Со второй половины года Euroclear ожидает замедления темпов роста процентного дохода, «поскольку заблокированные платежи и погашения накапливаются медленнее, а консенсус-прогнозы экономистов предполагают более стабильные процентные ставки».

Дальнейшее использование средств, заработанных на активах россиян, пока не определено. В отчете Euroclear говорится, что они могут быть использования «для финансирования восстановления Украины» — такое решение сейчас обсуждает Европейская комиссия, оно касается прибыли от всех активов россиян, замороженных на территории Евросоюза (не только средств в Euroclear).

Также в своем отчете за полугодие Euroclear обращает внимание на сложности с управлением российскими активами. «Euroclear выделяет значительное время и ресурсы для решения рыночных проблем и последствий этих контрмер, поддерживая при этом регулярный диалог с клиентами и другими заинтересованными сторонами», — указано в отчете компании. По ее оценке, на управление российскими активами в первом полугодии 2023 года было потрачено порядка €21 млн.

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В том числе сложности возникают из-за оспаривания заморозки активов как на территории России (несколько участников российского финансового рынка обратились в Арбитражный суд для взыскания средств с Euroclear), так и на территории ЕС (Национальный расчетный депозитарий обратился с иском в суд Люксембурга). Однако «Euroclear считает, что эти судебные разбирательства в настоящее время не считаются существенным риском и до сих пор не повлекли за собой каких-либо существенных финансовых последствий», обращают внимание в компании.

Почему средства россиян копятся на счетах Euroclear

После начала специальной военной операции на Украине и введения санкции в отношении ряда участников российского финансового рынка европейские депозитарии Euroclear и Clearstream, участвующие в цепочке учета иностранных бумаг, принадлежащих российским инвесторам, прекратили взаимодействие с российской стороной.

В начале марта 2022 года Euroclear и Clearstream объявили о приостановке работы с российскими контрагентами «до получения разъяснения регулирующих органов». А с июня, после того как российский НРД попал под санкции ЕС, обе компании окончательно разорвали отношения с российской стороной. В результате выплаты по иностранным активам, принадлежащим россиянам, стали копиться на счетах иностранных депозитариев.

В августе 2022 года Еврокомиссия сообщила о возможности разблокировки активов неподсанкционных россиян при наличии разрешений от регуляторов стран, где зарегистрированы зарубежные клиринги. В декабре 2022 года  регуляторы Бельгии (здесь зарегистрирован Euroclear) и Люксембурга (здесь зарегистрирован Clearstream) выдали такие разрешения, после чего НРД и ряд российских брокеров подали заявки на разблокировку. На сегодняшний момент известно о единичных случаях разблокировки активов россиян, большая же часть заявок все еще находится на рассмотрении.

Российская сторона также ограничила выплаты по российским активам, принадлежащим иностранцам. С весны 2022 года все выплаты в адрес нерезидентов перечисляются на специальные счета «С», находящиеся в контуре российской финансовой инфраструктуры. Использование средств со счетов «С» ограничено: ими можно оплачивать комиссии за ведение счетов, погашать налоговые задолженности, оплачивать штрафы и другие обязательные платежи, покупать ОФЗ. Но выводить средства со счетов «С» иностранцы не могут.

Банк России не раскрывает объем средств на счетах «С». Но представители регулятора неоднократно отмечали, что эта цифра сопоставима с объемом средств россиян, замороженных в зарубежных депозитариях. Использование средств со счетов «С» также не определено. Сначала ЦБ собирался инвестировать их, а полученные доходы аккумулировать в фонде, из которого можно было бы делать выплаты российским инвесторам, чьи активы заморожены за рубежом. Но сейчас регулятор отказался от этой инициативы. Средства со счетов «С» и активы иностранцев предлагается использовать для обмена с иностранными контрагентами, чтобы разблокировать активы инвесторов.

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Маргарита Мордовина Маргарита Мордовина
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