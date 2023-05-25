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Война санкций ,  
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Еврокомиссия сообщила, что в ЕС заморозили более €200 млрд активов ЦБ

Еврокомиссия: в ЕС заморозили более €200 млрд активов российского ЦБ
Еврокомиссия оценила объем заблокированных активов ЦБ, после того как банки предоставили соответствующую информацию. Такое обязательство для них ввели в десятом пакете санкций. Минфин России сообщал, что заморожено около $300 млрд
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

В странах Евросоюза заблокировано свыше €200 млрд ($215 млрд) активов российского Центробанка. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд, передает Bloomberg.

Страны ЕС отчитались новыми данными в связи с десятым пакетом санкций, который был принят 25 февраля. В частности, банки обязали предоставлять информацию о замороженных активах российского ЦБ.

Как отметил Виганд, ЕС изучает возможности использования замороженных средств в интересах Украины.

В марте прошлого года глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что из-за санкций Евросоюза, США и других стран Россия лишилась доступа почти к половине золотовалютных резервов. В итоге Москва не может использовать около $300 млрд из примерно $640 млрд, сказал он.

На Западе и в Киеве неоднократно звучали призывы направить замороженные российские активы на восстановление Украины. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтверждала, что цель ЕК не заморозить, а конфисковать эти средства. Однако европейские нормы допускают лишь заморозку, поэтому Брюссель работает над соответствующей правовой базой, говорила она.

Российские власти считают блокировку активов ЦБ за рубежом незаконной. «Очень многие активы сейчас просто сворованы конкретными странами, которые относятся к тому, что мы называем коллективным Западом, в том числе и наши золотовалютные резервы», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, речь идет не о чем ином, как о «посягательстве на государственную собственность».

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Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
активы ЦБ Еврокомиссия ЕС санкции заморозка

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