Кремль оценил «отрезвляющие» выводы Евросоюза по российским активам

Власти России требуют разблокировать российские активы на Западе, их арест считает незаконным, а «любая попытка это легитимизировать обречена на неудачу». Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя материал Die Welt о выводах Еврокомиссии относительно того, что замороженные российские активы придется вернуть Москве. В материале немецкого издания выводы ЕК были названы «отрезвляющими».

«Мы видим, что упаковать в нормы международного права эти бандитские действия коллективно Запада по блокировке наших авуаров никак не получается. И никак не получается легитимизация этих шагов. Куда ни крути — все равно все действия будут незаконными. Будем смотреть, как они будут действовать дальше. Мы требуем, чтобы было все разблокировано, и считаем это незаконным. И убеждены, что любая попытка это легитимизировать обречена на неудачу», — сказал Песков, передает корреспондент РБК.

Материал дополняется.