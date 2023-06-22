В ЕС анонсировали юридическую базу для передачи активов России Украине

ЕК до летних каникул намерена подготовить юридическое предложение о передаче замороженных российских активов на восстановление Украины, сказала глава комиссии

Урсула фон дер Ляйен (Фото: Henry Nicholls / Reuters)

Европейская комиссия до летних каникул подготовит юридическое предложение о передаче замороженных российских активов на восстановление Украины, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в интервью нескольким СМИ, в том числе итальянской газете Corriere della Sera.

Она напомнила о предложении Еврокомиссии зарезервировать для Украины на 2024–2027 годы помощь в размере €50 млрд в виде грантов и кредитов.

На вопрос, планирует ли ЕС передавать заблокированные российские активы, фон дер Ляйен ответила: «Юридически это очень сложно, наши специалисты усердно над этим работают. Но я глубоко убеждена, что с политической точки зрения не может быть, чтобы тот, кто причинил разрушения Украине, не способствовал восстановлению. Для этого мы готовим юридическое предложение до летнего перерыва».

В мае в Еврокомиссия заявила, что с начала военных действий на Украине страны Евросоюза заморозили активы Центробанка России стоимостью более €200 млрд. Кроме того, заблокировано €24,1 млрд активов, которые принадлежат попавшим под санкции россиянам и компаниям.

Вопрос о передаче российских активов Украине обсуждается давно. Фон дер Ляйен говорила, что европейские нормы допускают лишь заморозку, а не конфискацию, поэтому Брюссель работает над соответствующей правовой базой.

На этой неделе Bloomberg сообщал, что в ЕС не видят «надежного юридического пути», позволяющего конфисковать заблокированные активы лишь на том основании, что они попали под ограничения. Поэтому Брюссель обдумывает другой способ — направить на восстановление Украины прибыль, полученную от реинвестирования замороженных средств.

В Кремле заявляли, что арест российских активов на Западе является незаконным, а «любая попытка это легитимизировать обречена на неудачу». Российская сторона требует их разблокировки.