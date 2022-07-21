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Лукашевич назвал цель уничтожения западного оружия на Украине

По его словам, в Москве опасаются, что это оружие будут использовать для обстрела гражданских объектов. Постпред при ОБСЕ также заверил, что Россия будет внимательно следить за РСЗО HIMARS, которые США отправят в Эстонию
Александр Лукашевич
Александр Лукашевич (Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости)

Все ввозимые на Украину иностранные вооружения будут уничтожаться, чтобы их не использовали для обстрелов жилых кварталов, заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич, передает «РИА Новости». Он добавил, что все необходимые для этого указания отданы на уровне Минобороны.

«Примечательны «утечки» в СМИ данных о решении направить в Эстонию американские РСЗО HIMARS и дальнобойные снаряды к ним на общую сумму $500 млн. Мы понимаем, где они окажутся в конечном итоге, — их перемещения будут внимательно отслеживаться», — отметил дипломат.

Западные страны с начала российской военной операции на Украине поставляют Киеву оружие и другую военную помощь. Российские власти такие действия критикуют. Глава МИДа Сергей Лавров заявлял, что НАТО, «по сути дела, вступает в войну с Россией через прокси и вооружает этого прокси». При этом в Кремле подчеркивают, что цели спецоперации будут выполнены, несмотря на «накачку» Украины западным оружием.

В марте Лавров предупредил, что любые грузы на Украине, которые Россия сочтет поставками иностранного оружия, станут целями российских войск. «Мы проводим операцию, цель которой — устранить любую угрозу в отношении России, которая исходит с украинской территории», — пояснил он. Позднее министр отмечал, что с увеличением дальнобойности поставляемых западными странами Киеву вооружений Россия будет на соответствующую дистанцию «отодвигать» линии угроз от своих границ.

В начале июня США объявили, что предоставят Украине РСЗО HIMARS. Украинские власти не раз повторяли, что обязались не использовать переданное Западом высокоточное оружие, включая эти РСЗО, для ударов по объектам на территории России. В Киеве, однако, делали исключение для Крыма и Крымского моста. Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявлял, что в случае, если HIMARS будут использованы против российских территорий, Вооруженные силы России будут «действовать на поражение центров принятия решений», которые, по его словам, «находятся даже не на территории Киева».

В начале июня в Минобороны России заявили, что украинские военные планируют нанести удар ракетами большой дальности по приграничной территории России. В конце месяца в ведомстве утверждали, что Киев готовит ракетный удар из жилых кварталов Кривого Рога по районной больнице в Херсонской области.

Об обстрелах ВСУ с использованием HIMARS заявляли власти ЛНР. Власти Херсонской области, которая с середины марта находится под полным контролем российских войск, обвиняли украинскую армию в попытке нанести удар из HIMARS по Антоновскому мосту через Днепр.

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