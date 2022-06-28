Минобороны России обвинило Киев в подготовке провокации с химоружием

Служба безопасности Украины (СБУ) готовит провокацию в Одесской области для дальнейшего обвинения российских военных в применении химического оружия против мирного населения. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По данным Минобороны, для этого в санатории Министерства охраны здоровья Украины «Приморский» 18 июня представители СБУ прорабатывали с руководством учреждения вопросы приема, размещения и оказания медицинской помощи пострадавшим от поражения химическими (отправляющими) веществами.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Мизинцев предупредил «цивилизованный Запад», а также ООН, Международный комитет Красного Креста, Организацию по запрещению химического оружия, что украинские военные планируют распространить информацию о названной провокации.

Мизинцев также настаивает, что Киев готовит и другую провокацию — ракетный удар из жилых кварталов Кривого Рога по районной больнице в Высокополье (Херсонская область). По словам военного, таким образом украинские силы намерены «спровоцировать ответный огонь, после чего обвинить Вооруженные Силы России в неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры и уничтожении украинского мирного населения».

23 апреля Минобороны России обвиняло Киев в организации химической атаки на позиции российских войск, сбросив беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с токсичными веществами.