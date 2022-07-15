Госдеп США одобрил продажу Эстонии РСЗО HIMARS на $500 млн

РСЗО HIMARS (Фото: Wikimedia Commons)

Государственный департамент США одобрил сделку по продаже Эстонии реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS с сопутствующим оборудованием на $500 млн, сообщает американское Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности и обороны (входит в состав Пентагона).

Эстонское правительство запросило до шести РСЗО HIMARS, а также ракеты (в том числе повышенной дальности) и другое оборудование. В ведомстве считают, что поставка этого вооружения потребует направления в Эстонию порядка 15 представителей правительства США и такого же числа представителей подрядчика, которым является компания Lockheed Martin. «Предполагаемая продажа этого оборудования не изменит основного военного баланса в регионе», — подчеркивает Пентагон.

Также Вашингтон одобрил сделку по продаже Норвегии ракет средней дальности класса «воздух — воздух» AIM-120 серии D (AMRAAMs) с сопутствующим оборудованием на $950 млн. Правительство Норвегии запросило до 205 таких ракет, еще 64 ракеты других серий, секции наведения и другое оборудование.

В обоих случаях ведомство предоставило необходимую сертификацию, уведомив конгресс о возможной продаже, заверив, что сделки не повлияют на боеспособность вооруженных сил США.

В начале июня США объявили о предоставлении Украине пяти РСЗО HIMARS. В офисе президента Украины заверяли, что не планируют использовать это оружие для ударов по объектам в России. 23 июня украинский министр обороны Алексей Резников сообщил о прибытии комплексов в страну. Два дня спустя главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что вооружение уже применяют в Донбассе.

После этого российское Минобороны отчитывалось об уничтожении двух установок и складов с боеприпасами для них. Власти ЛНР и подконтрольной России Херсонской области сообщали об ударах по своим территориям из HIMARS с украинской стороны.