ВГА Херсона обвинила Киев в попытке ударить HIMARS по мосту через Днепр

Антоновский мост (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались нанести ракетный удар по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне с помощью системы HIMARS, однако все 12 снарядов перехватила российская ПВО, сообщил «РИА Новости» замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Была попытка ударить по Антоновскому мосту. Летело 12 ракет, все они сбиты ПВО, часть упала в Днепр. Попаданий и разрушений нет. Система ПВО все отразила», — сказал он.

По его словам, снаряды в сторону города выпускали дважды — оба раза по шесть ракет.

Накануне Стремоусов также сообщил агентству, что ВСУ обстреляли Антоновский мост через Днепр 12 ракетами HIMARS, из которых 11 попали в цель. Позднее он рассказал ТАСС, что мост «фактически разрушен», и заявил, что, «если удары продолжатся, он может рухнуть».

Глава областной ВГА Владимир Сальдо временно ограничил движение грузового автотранспорта по мосту — ему разрешили ездить через Каховскую ГЭС, а Антоновский мост сохранили открытым только для легковых и пассажирских автомобилей.

Антоновский мост — единственный в Херсоне автомобильный мост через Днепр. Он соединяет административный центр региона с городом Алёшки. Общая протяженность моста — около 1,4 км, ширина — 25 м.

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HIMARS — реактивная система залпового огня (РСЗО) американского производства. США уже передали Украине 12 таких установок из 20 обещанных.

В свою очередь, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупреждал, что при попытке использовать американские РСЗО против российских территорий Москва «будет действовать на поражение» центров принятия решений, которые «находятся даже не на территории Киева». Херсонская область с середины марта находится под контролем российских военных.