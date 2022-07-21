Минстрой предупредил о сокращении поставок стройматериалов в Калининград
Объем поставок строительных материалов в Калининградскую область может упасть в четыре раза из-за запрета транзита через Литву, а сама продукция может подорожать на 10-20%, сообщили в пресс-службе Минстроя России, передает «РИА Новости».
В Минстрое отметили, что в настоящее время в Калининградской области сформирован запас стройматериалов, однако по мере их расходования может возникнуть дефицит этих товаров. Правительство региона ведет еженедельный мониторинг ситуации. В Минстрое указали, что ранее железнодорожным транспортом в область доставлялось почти 80% металла и металлоконструкций.
«По предварительной оценке, наиболее чувствительным называют запрет на перевозку цемента и других стройматериалов, стали и железа, древесины, строительной химии, в том числе красок и растворителей», — уточнили в Минстрое.
Кроме того, по прогнозам ведомства, из-за проблем с транзитом стройматериалы в области могут подорожать на 10-20% в связи с увеличением стоимости логистики, а сроки доставки увеличатся до двух-трех месяцев. Также это повлияет и на все сферы строительства. В министерстве заявили, что обращения застройщиков после проработки совместно с правительством будут направлены в Минстрой, их рассмотрят в приоритетном порядке.
По данным ведомства, правительство региона совместно с федеральными властями прорабатывают альтернативные способы доставки грузов, в том числе с помощью паромов. В Минстрое добавили, что это может изменить сроки доставки, а также конечную стоимость материалов и проектов.
Основная трудность в использовании паромов — неравномерный грузовой поток, подчеркивают в ведомстве: паромы в направлении региона полностью загружены до конца июля, в то же время при отправлении в обратную сторону их нечем грузить, что делает эти рейсы экономически неэффективными.
Импорт из России цемента, угля, древесины и других товаров Евросоюз запретил в апреле, до этого был запрещен ввоз изделий из железа и стали.
Литовские железные дороги с 18 июня запретили транзит в Калининградскую область и из нее в другие российские регионы большого перечня попавших под санкции ЕС товаров. В Москве действия Вильнюса назвали незаконными и потребовали снять запрет, в то же время Литва объясняла решение исполнением санкционных предписаний Евросоюза.
13 июля Еврокомиссия разрешила транзит через Литву в Калининградскую область санкционных товаров по железной дороге с правом ЕС осуществлять «эффективный контроль». Транзит на автомобилях, зарегистрированных в России, будет запрещен. А транзит находящихся под санкциями товаров и технологий военного или двойного назначения Еврокомиссия запретила вне зависимости от способа транспортировки.
В МИДе обещали изучить разъяснения Еврокомиссии, а губернатор области Антон Алиханов объявил, что продолжит контакты с Евросоюзом вплоть до полного снятия ограничений. Днем позже он заявил, что ограничения сняты на 80%.
По данным «Известий», разрешение транзита между российскими регионами будет подтверждено в специальном документе Евросоюза, и европейские санкции не будут касаться транзита в Калининградскую область. Исключение из санкционных списков составят как железнодорожный транзит, так и автомобильный. Эти меры планируется принять при одобрении следующего пакета санкций, однако пока власти ЕС и Литвы не могут согласовать финальную версию документа из-за позиции Вильнюса по этому вопросу, рассказали изданию два высокопоставленных российских чиновника со ссылкой на черновик документа ЕС.