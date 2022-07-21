Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 июля
EUR ЦБ: 55,83 (-0,62) Инвестиции, 20 июл, 16:35
Курс доллара на 21 июля
USD ЦБ: 54,85 (-0,59) Инвестиции, 20 июл, 16:35
Глава ЦРУ предупредил о попытке Китая силой взять контроль над Тайванем Политика, 03:13
«УП» узнала о намерении Зеленского отозвать гражданство у Коломойского Политика, 02:57
Глава ЦРУ счел Путина «слишком здоровым» Политика, 02:45
В России разрешили полеты самолетов Boeing 737 MAX Общество, 02:32
Минстрой предупредил о сокращении поставок стройматериалов в Калининград Политика, 02:26
Производитель Барби и Hot Wheels анонсировал игрушки SpaceX в 2023 Бизнес, 01:26
МЕРКОСУР не разрешил Зеленскому выступить на своем саммите Политика, 01:15
«Мир шахмат ждет хаос». Реакция на отказ Карлсена от матча с Непомнящим Спорт, 00:30
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Профилактика мании: как снизить зависимость от азартных игр Партнерский проект, 00:23
В жилом доме на Ленинском проспекте в Москве загорелась крыша Общество, 00:13
Белый дом объяснил слова Байдена про найденный у него рак Политика, 00:06
ЦИАН заметил рост спроса и цен на аренду в Москве Недвижимость, 00:01
Власти предостерегли IKEA от нарушения прав работников Бизнес, 00:00
В Евросоюзе оценили зависимость России от импорта высоких технологий Экономика, 00:00
Война санкций ,  
0 

Минстрой предупредил о сокращении поставок стройматериалов в Калининград

Из-за запрета Литвы на транзит в Калининградскую область, поставки стройматериалов в регион могут сократиться в четыре раза, а сами товары — подорожать на 10-20%, считают в Минстрое. Власти прорабатывают поставок водным путем
Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Объем поставок строительных материалов в Калининградскую область может упасть в четыре раза из-за запрета транзита через Литву, а сама продукция может подорожать на 10-20%, сообщили в пресс-службе Минстроя России, передает «РИА Новости».

В Минстрое отметили, что в настоящее время в Калининградской области сформирован запас стройматериалов, однако по мере их расходования может возникнуть дефицит этих товаров. Правительство региона ведет еженедельный мониторинг ситуации. В Минстрое указали, что ранее железнодорожным транспортом в область доставлялось почти 80% металла и металлоконструкций.

«По предварительной оценке, наиболее чувствительным называют запрет на перевозку цемента и других стройматериалов, стали и железа, древесины, строительной химии, в том числе красок и растворителей», — уточнили в Минстрое.

Кроме того, по прогнозам ведомства, из-за проблем с транзитом стройматериалы в области могут подорожать на 10-20% в связи с увеличением стоимости логистики, а сроки доставки увеличатся до двух-трех месяцев. Также это повлияет и на все сферы строительства. В министерстве заявили, что обращения застройщиков после проработки совместно с правительством будут направлены в Минстрой, их рассмотрят в приоритетном порядке.

По данным ведомства, правительство региона совместно с федеральными властями прорабатывают альтернативные способы доставки грузов, в том числе с помощью паромов. В Минстрое добавили, что это может изменить сроки доставки, а также конечную стоимость материалов и проектов.

Основная трудность в использовании паромов — неравномерный грузовой поток, подчеркивают в ведомстве: паромы в направлении региона полностью загружены до конца июля, в то же время при отправлении в обратную сторону их нечем грузить, что делает эти рейсы экономически неэффективными.

Импорт из России цемента, угля, древесины и других товаров Евросоюз запретил в апреле, до этого был запрещен ввоз изделий из железа и стали.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images 5 трлн руб. выпадающих доходов: в каком настроении находится сфера услуг
Исследования
Pro
Фото: Spencer Platt / Getty Images Параллельный импорт техники: что не так
Статьи
Pro
Япония отходит от экономического курса Синдзо Абэ. Что будет с иеной
Статьи
Pro
Фото: Getty Images Мигранты ушли в курьеры. Почему строителям не найти работников
Инструкции
Pro
Фото: Astrid Stawiarz / Getty Images for LinkedIn «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации
Статьи
Pro
Фото: Legendary Pictures Проснуться в холодном поту: почему нам снятся кошмары
Статьи
Pro
Фото: Unsplash Китайские электрокары вытесняют лидеров автопрома. Как на этом заработать
Статьи
Pro
Фото: Sina Bahar / Unsplash Банк списал со счета предпринимателя комиссию. Когда это незаконно
Инструкции

Литовские железные дороги с 18 июня запретили транзит в Калининградскую область и из нее в другие российские регионы большого перечня попавших под санкции ЕС товаров. В Москве действия Вильнюса назвали незаконными и потребовали снять запрет, в то же время Литва объясняла решение исполнением санкционных предписаний Евросоюза.

13 июля Еврокомиссия разрешила транзит через Литву в Калининградскую область санкционных товаров по железной дороге с правом ЕС осуществлять «эффективный контроль». Транзит на автомобилях, зарегистрированных в России, будет запрещен. А транзит находящихся под санкциями товаров и технологий военного или двойного назначения Еврокомиссия запретила вне зависимости от способа транспортировки.

В МИДе обещали изучить разъяснения Еврокомиссии, а губернатор области Антон Алиханов объявил, что продолжит контакты с Евросоюзом вплоть до полного снятия ограничений. Днем позже он заявил, что ограничения сняты на 80%.

По данным «Известий», разрешение транзита между российскими регионами будет подтверждено в специальном документе Евросоюза, и европейские санкции не будут касаться транзита в Калининградскую область. Исключение из санкционных списков составят как железнодорожный транзит, так и автомобильный. Эти меры планируется принять при одобрении следующего пакета санкций, однако пока власти ЕС и Литвы не могут согласовать финальную версию документа из-за позиции Вильнюса по этому вопросу, рассказали изданию два высокопоставленных российских чиновника со ссылкой на черновик документа ЕС.


 

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
стройматериалы Минстрой Калининградская область Литва транзит
Материалы по теме
РЖД увеличит число поездов в Калининград из-за высокого спроса
Общество
Алиханов заявил о снятии 80% ограничений по транзиту в Калининград
Политика
МИД изучит предложения ЕК по транзиту в Калининград
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter