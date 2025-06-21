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Военная операция на Украине ,  
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FT узнала, зачем Зеленский пошел на перестановки в руководстве ВСУ

FT: Зеленский пошел на кадровые перестановки в ВСУ для ускорения мобилизации
Сюжет
Военная операция на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего сухопутными войсками Вооруженных сил Украины, так как стремится перестроить высшее военное руководство и повысить эффективность мобилизации. Об этом сообщает газета Financial Times.

Издание напоминает, что Геннадий Шаповалов был назначен на этот пост почти через три недели после того, как его предшественник Михаил Драпатый был переведен на другую должность. Кроме того, на иные посты были назначены несколько других высокопоставленных офицеров, отмечает FT.

Зеленский назначил главой Сухопутных войск представителя при центре НАТО
Политика
Геннадий&nbsp;Шаповалов

О назначении Шаповалова командующим Сухопутными войсками ВСУ Зеленский объявил 19 июня. До февраля он был командующим войсками оперативного командования «Юг», а после возглавил украинскую команду в миссии НАТО по содействию безопасности и тренировке для Украины (NATO Security Assistance and Training for Ukraine, NSATU).

Драпатый в начале июня подал в отставку с поста командующего Сухопутными войсками Украины. Он пояснил, что принял такое решение после удара по 239-му полигону ВСУ. Зеленский после личной беседы назначил Драпатого командующим Объединенных сил.

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Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
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