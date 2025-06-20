Путин назвал конфликты на Украине и Ближнем Востоке принципиально разными

Трансляция с выступлением Владимира Путина на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума, 20 июня 2025 года (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Военную операцию на Украине и конфликт на Ближнем востоке сравнивать нельзя, поскольку между ними есть принципиальная разница, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Журналист сравнил два вооруженных конфликта.

«Во-первых, эта ситуация не такая же, а принципиально другая», — ответил Путин.

Журналист отметил, что американский президент Дональд Трамп хочет «безоговорочной капитуляции Ирана» в плане его ядерной программы.

«Мы не добиваемся капитуляции со стороны Украины», — подчеркнул Путин. «Мы настаиваем на признании реалий, которые сложились на Земле», — сказал глава российского государства.

На переговорах в Стамбуле 2 июня Россия передала Украине меморандум со своими требованиями для прекращения конфликта. Россия предложила два варианта прекращения огня. Первый предполагает вывод украинских сил с территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Они должны быть отведены от российских границ на согласованное сторонами расстояние.

Второй предусматривает запрет передислокации войск, прекращение мобилизации и поставок иностранной военной помощи Киеву, начало демобилизации, исключение военного присутствия третьих стран. Также должен быть гарантирован отказ Украины от «диверсионной и подрывной деятельности» против России и ее граждан.