 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
ПМЭФ-2025 ,  
0 

Путин назвал конфликты на Украине и Ближнем Востоке принципиально разными

Сюжет
ПМЭФ-2025
Трансляция с выступлением Владимира Путина на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума, 20 июня 2025 года
Трансляция с выступлением Владимира Путина на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума, 20 июня 2025 года (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Военную операцию на Украине и конфликт на Ближнем востоке сравнивать нельзя, поскольку между ними есть принципиальная разница, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Журналист сравнил два вооруженных конфликта.

«Во-первых, эта ситуация не такая же, а принципиально другая», — ответил Путин.

Журналист отметил, что американский президент Дональд Трамп хочет «безоговорочной капитуляции Ирана» в плане его ядерной программы.

«Мы не добиваемся капитуляции со стороны Украины», — подчеркнул Путин. «Мы настаиваем на признании реалий, которые сложились на Земле», — сказал глава российского государства.

На переговорах в Стамбуле 2 июня Россия передала Украине меморандум со своими требованиями для прекращения конфликта. Россия предложила два варианта прекращения огня. Первый предполагает вывод украинских сил с территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Они должны быть отведены от российских границ на согласованное сторонами расстояние.

Второй предусматривает запрет передислокации войск, прекращение мобилизации и поставок иностранной военной помощи Киеву, начало демобилизации, исключение военного присутствия третьих стран. Также должен быть гарантирован отказ Украины от «диверсионной и подрывной деятельности» против России и ее граждан.

Читайте РБК в Telegram.

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

В Совете по инвестициям заявили о желании иностранных фирм вернуться в Россию

Израиль провел серию ударов по Тегерану с помощью 60 истребителей

В Кремле прокомментировали высказывания Трампа о Путине

Греф озвучил равновесный курс рубля к доллару

Собчак на ПМЭФ вспомнила «голую вечеринку»

Силуанов пообещал «базово налоги не трогать»

В ЕС решили запретить въезд участникам военной операции в Шенгенскую зону

Экс-советник президента США призвал Трампа не начинать военные действия против Ирана

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Владимир Путин ПМЭФ Военная операция на Украине
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин назвал серьезные последствия поставки водки в ЮАР
Политика
Путин намекнул модератору, что геополитику можно обсуждать до утра
Политика
Путин заявил, что его беспокоит угроза третьей мировой войны
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 21 июня
EUR ЦБ: 90,14 (+0,3) Инвестиции, 18:52 Курс доллара на 21 июня
USD ЦБ: 78,5 (+0,02) Инвестиции, 18:52
Эрдоган принял прибывшего с «историческим визитом» премьера Армении Политика, 20:30
Чек-лист по улучшению состояния волос и кожи головы РБК и Пантовигар, 20:25
«Где ступает нога русского солдата — то наше». Заявления Путина на ПМЭФ Экономика, 20:08
Сотовые операторы помогут «Россетям» выявлять «черных» майнеров Бизнес, 20:06
«Россети» назвали условие своего интереса к сетевому активу «РусГидро» Бизнес, 20:06
Петр Фрадков поделился мнением о развитии высокотехнологического сектора Пресс-релиз, 20:05
Путин предсказал проблемы борцам с теневым флотом России Политика, 20:03
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
Путин заявил о потерях ЕС в €200 млрд из-за отказа от российского газа Политика, 20:00
Соболенко победила Рыбакину в Берлине, отыграв четыре матчбола Спорт, 19:59
Путин выступил за закрытие темы ошибок при приватизации Политика, 19:58
Путин назвал Открытый диалог шагом к созданию новой модели мирового роста Отрасли, 19:56
«Маер» транслировал главные цитаты Путина на ПМЭФ Пресс-релиз, 19:55
Долгосрочное инвестирование: из каких активов состоит портфель «вдолгую» РБК и ПСБ, 19:55
Чем современные детские сады отличаются от своих предшественников РБК и ПИК, 19:55