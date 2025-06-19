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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский назначил главой Сухопутных войск представителя при центре НАТО

Зеленский назначил Шаповалова командующим Сухопутными войсками вместо Драпатого
Сюжет
Военная операция на Украине
Шаповалов ранее возглавлял украинскую команду в миссии НАТО по содействию безопасности и тренировке для Украины. На посту командующего Сухопутными войсками он сменил ушедшего в отставку Михаила Драпатого
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Геннадий Шаповалов (Фото: Офис президента Украины / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Геннадия Шаповалова командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил страны (ВСУ). Соответствующий указ обнародован на сайте офиса главы государства.

«Назначить Шаповалова Геннадия Николаевича командующим Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины», — сказано в сообщении.

Ранее с этой должности был уволен Михаил Драпатый.

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Михаил Драпатый

Геннадий Шаповалов родился в Кировоградской области, начал военное обучение на Украине, учился в Институте танковых войск, Национальном университете обороны Украины и Острожской академии. Затем обучался в Военном колледже Армии США, готовящем старших офицеров для Сухопутных войск.

Шаповалов до февраля был командующим войсками оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины. Ими он руководил в течение девяти месяцев. Затем его отправили в Германию для координации помощи Украине в сфере безопасности со стороны зарубежных партнеров. Генерал возглавил украинскую команду в миссии НАТО по содействию безопасности и тренировке для Украины (NATO Security Assistance and Training for Ukraine, NSATU).

Драпатый в начале июня подал в отставку с поста командующего Сухопутными войсками Украины. Он пояснил, что принял такое решение после удара по 239-му полигону ВСУ. Зеленский после личной беседы назначил Драпатого командующим Объединенных сил.

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Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
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