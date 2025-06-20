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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский ответил на заявление Путина, что Россия может «забрать Сумы»

Сюжет
Военная операция на Украине
По словам Зеленского, ему подробно доложили о ситуации в приграничных регионах Украины, в том числе в Сумской области. ВСУ удается «сдерживать» там силы России, заявил он. Путин не исключил, что российская армия «заберет» Сумы
Фото: Николетта Стоянова / Getty Images
Фото: Николетта Стоянова / Getty Images

Украинские силы «сдерживают» российскую армию в Сумской области. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ежедневном обращении, опубликованном в телеграм-канале.

По его словам, на заседании Ставки Верховного главнокомандующего 20 июня обсуждалась ситуация в Сумской области, этот вопрос был ключевым.

«Ставка — был очень подробный доклад по фронту. Отдельное внимание — Сумщине, действиям в приграничных [регионах]. <...> У россиян там были разные планы, намерения», — заявил Зеленский.

Путин не исключил, что Россия «заберет Сумы»
Политика

Зеленский ответил на заявление Путина, что Россия может «забрать Сумы»
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У президента России Владимир Путина, когда он выступал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 20 июня, спросили, какая глубина у зоны безопасности, которую российская сторона создает в конфликте с Украиной.

Глава государства ответил, что глубина составляет от 10 до 12 км. «Дальше город Сумы, областной центр. <...> Ну у нас нет такой задачи — забрать Сумы, но, в принципе, я этого не исключаю», — добавил Путин.

Это связано с тем, что украинские войска «для нас угрозу создают» и «постоянно обстреливают приграничные территории», пояснил президент России. «Это результат их, в принципе, абсолютно, я думаю, безграмотных, ничем не обоснованных действий», — сказал он.

Буферная зона безопасности вдоль границы с Украиной создается для защиты Белгородской, Брянской и Курской областей, пояснял Путин в мае. Минобороны регулярно отчитывается о занятии новых населенных пунктов в Сумской области. Весной украинские власти начали в регионе эвакуацию. Генштаб ВСУ из-за ситуации под Сумами выделил новое направление боевых действий — Северо-Слобожанское.

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Владимир Зеленский Украина Сумская область Владимир Путин ВСУ
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