Зеленский ответил на заявление Путина, что Россия может «забрать Сумы»
Украинские силы «сдерживают» российскую армию в Сумской области. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ежедневном обращении, опубликованном в телеграм-канале.
По его словам, на заседании Ставки Верховного главнокомандующего 20 июня обсуждалась ситуация в Сумской области, этот вопрос был ключевым.
«Ставка — был очень подробный доклад по фронту. Отдельное внимание — Сумщине, действиям в приграничных [регионах]. <...> У россиян там были разные планы, намерения», — заявил Зеленский.
У президента России Владимир Путина, когда он выступал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 20 июня, спросили, какая глубина у зоны безопасности, которую российская сторона создает в конфликте с Украиной.
Глава государства ответил, что глубина составляет от 10 до 12 км. «Дальше город Сумы, областной центр. <...> Ну у нас нет такой задачи — забрать Сумы, но, в принципе, я этого не исключаю», — добавил Путин.
Это связано с тем, что украинские войска «для нас угрозу создают» и «постоянно обстреливают приграничные территории», пояснил президент России. «Это результат их, в принципе, абсолютно, я думаю, безграмотных, ничем не обоснованных действий», — сказал он.
Буферная зона безопасности вдоль границы с Украиной создается для защиты Белгородской, Брянской и Курской областей, пояснял Путин в мае. Минобороны регулярно отчитывается о занятии новых населенных пунктов в Сумской области. Весной украинские власти начали в регионе эвакуацию. Генштаб ВСУ из-за ситуации под Сумами выделил новое направление боевых действий — Северо-Слобожанское.
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