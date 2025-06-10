Зеленский назвал мобилизацию 18-летних условием усиления санкций Запада
Запад отказывается усилить санкции против России в том числе из-за того, что Украина не проводит мобилизацию с 18 лет, пояснил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает «РБК Украина».
«Однако, когда речь идет о санкциях, когда они не решаются вводить, они называют [в качестве причины] то, что Украина не мобилизовала людей в возрасте от 18 лет и старше», — заявил Зеленский.
По словам президента, в военных действиях важно «не количество людей, а оружие и технологии», поэтому Украина не должна прибегать к мобилизации 18-летних.
Зеленский добавил, что Украина в общей сложности может мобилизовать 27 тыс. человек в месяц.
Ранее украинский президент после удара по Киеву призвал США и Европу к усилению давления на Россию. «Важно, чтобы ответом на этот и другие подобные российские удары стало не молчание мира, а конкретные действия», — заявил он.
Минобороны России сообщило, что ночью ВС нанесли групповой удар по военным объектам на Украине, в том числе в Киеве. Удары в украинской столице нанесли, в частности, по предприятиям авиационной, ракетной, бронетанковой и судостроительной промышленности.
Читайте РБК в Telegram.
ЕС может утвердить новый пакет антироссийских санкций уже в этом месяце
К Льву Шлосбергу пришли с обыском
Трамп ответил на вопрос о возможности примирительного звонка с Маском
Грету Тунберг депортируют из-за Израиля после попытки попасть в Газу. Фото
Нефтяная пленка растянулась на 30 км по Енисею после крушения теплохода. Видео
Дуров рассказал, почему не пользуется смартфоном
Во Владивостоке загорелось рыболовное судно. Видео
Калифорния подала в суд на Трампа
В США россиянина-миллионера обвинили в отмывании $530 млн
Силовики задержали россиянина, который собирался устроить теракт в Краснодарском крае по указанию СБУ
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов