Зеленский назвал мобилизацию 18-летних условием усиления санкций Запада

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Запад отказывается усилить санкции против России в том числе из-за того, что Украина не проводит мобилизацию с 18 лет, пояснил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает «РБК Украина».

«Однако, когда речь идет о санкциях, когда они не решаются вводить, они называют [в качестве причины] то, что Украина не мобилизовала людей в возрасте от 18 лет и старше», — заявил Зеленский.

По словам президента, в военных действиях важно «не количество людей, а оружие и технологии», поэтому Украина не должна прибегать к мобилизации 18-летних.

Зеленский добавил, что Украина в общей сложности может мобилизовать 27 тыс. человек в месяц.

Ранее украинский президент после удара по Киеву призвал США и Европу к усилению давления на Россию. «Важно, чтобы ответом на этот и другие подобные российские удары стало не молчание мира, а конкретные действия», — заявил он.

Минобороны России сообщило, что ночью ВС нанесли групповой удар по военным объектам на Украине, в том числе в Киеве. Удары в украинской столице нанесли, в частности, по предприятиям авиационной, ракетной, бронетанковой и судостроительной промышленности.