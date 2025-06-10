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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский назвал мобилизацию 18-летних условием усиления санкций Запада

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Анатолий Степанов / Reuters
Фото: Анатолий Степанов / Reuters

Запад отказывается усилить санкции против России в том числе из-за того, что Украина не проводит мобилизацию с 18 лет, пояснил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает «РБК Украина».

«Однако, когда речь идет о санкциях, когда они не решаются вводить, они называют [в качестве причины] то, что Украина не мобилизовала людей в возрасте от 18 лет и старше», — заявил Зеленский.

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По словам президента, в военных действиях важно «не количество людей, а оружие и технологии», поэтому Украина не должна прибегать к мобилизации 18-летних.

Зеленский добавил, что Украина в общей сложности может мобилизовать 27 тыс. человек в месяц.

Ранее украинский президент после удара по Киеву призвал США и Европу к усилению давления на Россию. «Важно, чтобы ответом на этот и другие подобные российские удары стало не молчание мира, а конкретные действия», — заявил он.

Минобороны России сообщило, что ночью ВС нанесли групповой удар по военным объектам на Украине, в том числе в Киеве. Удары в украинской столице нанесли, в частности, по предприятиям авиационной, ракетной, бронетанковой и судостроительной промышленности.

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Полина Минаева
Владимир Зеленский Украина мобилизация санкции против России
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Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
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