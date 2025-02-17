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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский сообщил о 46 тыс. погибших служащих ВСУ

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Военная операция на Украине
Десятки тысяч пропали без вести или оказались в плену, добавил Зеленский. Год назад он рассказывал о 31 тыс. погибших военных

Украина потеряла 46 тыс. военных убитыми, еще 380 тыс. солдат ранены, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью телеканалу NBC.

«Мы зафиксировали более 46 тысяч убитых, десятки тысяч без вести пропавших или попавших в плен, более 350-380 тыс. раненых», — сказал он.

В феврале 2024 года Зеленский сообщил, что Украина потеряла 31 тыс. военных убитыми. В сентябре The Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники написала, что Киев лишился 80 тыс. военных. Спустя два месяца украинский президент опроверг эту информацию, сказав, что страна потеряла погибшими «намного меньше», чем 80 тыс. военнослужащих. 

В феврале 2025 года спецпосланник США по Украине Кит Келлог заявил, что потери Киева в три раза превысили потери США в войнах во Вьетнаме (около 60 тыс. человек) и Корее (около 36 тыс.). 

Российская сторона регулярно публикует оценки числа погибших военнослужащих Украины. К концу прошлого года, по подсчетам российского Минобороны, украинская армия лишилась 383 тыс. человек убитыми и ранеными, а в январе 2024 года — 23 тыс. убитыми и ранеными.

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Мелиса Савина
Владимир Зеленский потери ВСУ потери военных Военная операция на Украине
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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