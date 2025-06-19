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ПМЭФ-2025 ,  
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Путин заявил, что потери Украины превышают уровень мобилизации

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ПМЭФ-2025
Сюжет
Военная операция на Украине
Укомплектованность подразделений украинской армии достигает 47%, потери превышают набор новобранцев, сказал Путин. Зеленский в феврале говорил, что потери ВСУ составили 46 тыс. человек
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Потери Вооруженных сил Украины на поле боя превышают уровень мобилизации, заявил российский президент Владимир Путин на встрече с главами международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Там происходит массовая и принудительная мобилизация… Даже при этой… Потери превышают уровень мобилизации. Ну и все, дальше-то что?», — задался вопросом Путин.

По его словам, в ВСУ сильно нарастает количество дезертиров, а укомплектованность подразделений украинской армии достигает 47%.

Ситуация для Киева будет ухудшаться, если договориться в Стамбуле не получится, считает Путин. «Вот она ухудшилась для них. Теперь речь идет не о Донецке и Луганске, а еще и о двух субъектах теперь Российской Федерации. И Крым, конечно. Давайте обсуждать это», — сказал президент России. Речь идет о Херсонской и Запорожской областях, которые в сентябре 2022 года вошли в состав России.

Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским
Политика

Украина потеряла 46 тыс. военных убитыми, еще 380 тыс. солдат ранены, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский в феврале.

В том же месяце спецпосланник президента США Кит Келлог сказал, что украинские потери втрое превысили американские потери в войнах во Вьетнаме (около 60 тыс. человек) и Корее (около 36 тыс.).

В сентябре The Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники написала, что Киев лишился 80 тыс. военных. Спустя два месяца украинский президент опроверг эту информацию, сказав, что страна потеряла погибшими «намного меньше», чем 80 тыс. военнослужащих.

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