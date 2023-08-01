Киев признал ухудшение ситуации с уклонением от мобилизации

На Украине растет проблема с уклонением от мобилизации, заявил первый замминистра обороны страны Павлюк. Он рассказал о создании электронного реестра военнообязанных для отслеживания их движений и снижения коррупции в военкоматах

Фото: София Гатилова / Reuters

На Украине растет проблема с уклонением от мобилизации, это во многом связано с отношением к военной службе в обществе, а не только с работой военкоматов (территориальных центров комплектования, ТЦК), заявил первый замминистра обороны страны Александр Павлюк в эфире всеукраинского телемарафона.

Комментируя деятельность телеграм-каналов, которые помогают в уклонении от мобилизации, он сказал: «Я думаю, это большая проблема, потому что она нарастает... Если по-простому сказать, это препятствование действиям вооруженных сил. Я думаю, что рано или поздно правоохранительные органы и на эту проблему обратят особое внимание. Если бы все было по закону, то не было бы никаких проблем».

Павлюк также рассказал о создании электронного реестра военнообязанных, который позволит отслеживать их передвижение и снизить риски коррупции в ходе мобилизации.

«Мы заканчиваем обрабатывать все документы, которые у нас есть, еще несколько месяцев, и мы надеемся закончить. Уже пошла совместная работа среди министерств, мы подписываем совместные приказы с восемью министерствами, чтобы наш реестр резервистов, который будет введен, работал с реестром государственным, где мы будем видеть каждого военнообязанного, его движение и будет тяжело сделать какие-то шаги незаконные», — сообщил замминистра обороны.

Кроме того, отмечает он, до конца года планируется заменить треть руководящего состава военкоматов людьми, которые имеют боевой опыт. По мнению Павлюка, они менее склонны к коррупции.

24 февраля прошлого года, в день начала военной операции России на Украине, украинские власти ввели военное положение в стране. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Действие указов с того момента неоднократно продлевалось: в последний раз Рада продлила его 27 июля на 90 суток, до 15 ноября.