Послы ЕС согласовали новый пакет санкций против России

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Послы стран ЕС согласовали 11-й пакет санкций против России, который включает в себя меры против обхода ранее введенных ограничений, а также добавление в санкционный список новых лиц. Об этом сообщило в Twitter представительство Швеции при союзе (Швеция сейчас председательствует в Евросовете).

Брюссель работал над новым раундом мер против России из-за военных действий на Украине с начала марта. Bloomberg передавал, что новые санкции могут затронуть транзит широкого перечня товаров в третьи страны через Россию. DPA писало, что ЕК хочет получить механизм, который позволит блокировать экспорт товаров в третьих странах, чтобы предотвратить уклонение Москвы от санкций.

В Польше заявляли, что новый пакет долгое время не получалось согласовать, так как многие вопросы «требуют тщательного экспертного анализа».

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