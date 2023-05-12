Bloomberg: ЕС предложил остановить поставки нефти из России по «Дружбе» в ФРГ и Польшу

ЕС предложил остановить поставки нефти из России по «Дружбе» в две страны

Германия и Польша не полагались на нефть из России, а Варшава и вовсе предлагала наложить санкции на северную нитку, чтобы разорвать контракты без штрафа. Этой зимой Россия сама прекратила поставки нефти по ней

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Евросоюз предложил остановить поставки российской нефти по северной ветке трубопровода «Дружба» для всех стран, отменив, таким образом, исключение для Германии и Польши, которым было позволено продолжать закупки. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на конфиденциальные документы, оказавшиеся у редакции.

Берлин и Варшава уже сами прекратили закупать у Москвы нефть, выполнив обязательства по сокращению зависимости от российских энергоресурсов. Если полный запрет для северной ветки будет одобрен, это станет в большей части символическим решением. Исключения, позволяющие Чехии, Словакии и Венгрии получать российскую нефть по южной ветке, останутся в силе.

Агентство отмечает, что эта инициатива еще обсуждается, ее планируют включить в следующий, 11-й пакет европейских санкций.

К санкциям против северной ветки «Дружбы» польская сторона призывала еще прошлой осенью, это дало бы республике юридические основания для расторжения контрактов с Россией без штрафов. Варшава также отметила, что ограничения стоит ввести и в отношении системы тарифов для стран, которые продолжают получать российскую нефть по южной ветке «Дружбы», — Чехии, Венгрии и Словакии.

В феврале в Польше заявили, что Россия сама прекратила поставки нефти, к этому Варшава оказалась готова благодаря доле импорта в 10%. В «Транснефти» (оператор «Дружбы») поясняли, что в конце февраля не прокачали нефть из-за отсутствия доплаты: «Маршрутные поручения с подтвержденным ресурсом и оплатой транзита оформлены не были». «Теперь мы подаем в суд и предъявляем претензии», — пообещал глава нефтеперерабатывающей компания Polski Koncern Naftowy (PKN) Orlen Даниэль Обайтек.

Германия планировала полностью прекратить покупку российской нефти к началу 2023 года, этой весной канцлер Олаф Шольц подчеркнул, что республика добилась энергетической независимости от России.