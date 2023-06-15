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SCMP узнал о снятии санкций с компаний КНР за отказ от торговли с Россией

SCMP: ЕС решил не вводить санкции против пяти компаний Китая за отказ от экспорта в Россию
ЕС в рамках 11-го пакета санкций против России собирался ввести ограничения против восьми работающих в Китае компаний за поставку Москве подсанкционных товаров. После обсуждений с Пекином из списка убрали пять предприятий
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Евросоюз собирался внести в черный список восемь компаний, работающих в материковом Китае и Гонконге, за передачу России товаров, которые могут быть использованы в военных целях, но впоследствии решил не вводить санкции против пяти из них, сообщает South China Morning Post со ссылкой на дипломатов и чиновников.

Такое решение было принято после переговоров с китайскими дипломатами в Брюсселе. Они пообещали, что компании не будут перепродавать российской высокотехнологичные товары европейского производства, которые ЕС запретил поставлять Москве, пишет SCMP. Речь в том числе о микросхемах, используемых в крылатых ракетах. Если выяснится, что поставки продолжаются, их вновь могут добавить в перечень.

Сейчас в проекте санкционного списка остаются три компании; по данным издания, это российские предприятия, которые работают на территории Китая.

SCMP не приводит названия организаций, но Financial Times сообщала, что ЕС рассматривает введение ограничений против семи фирм: 3HC Semiconductors, King-Pai Technology, Sinno Electronics, Sigma Technology, Asia Pacific Links, Tordan Industry и Alpha Trading Investments. Все они работают в области разработки полупроводников, микрочипов и электроники, отмечало издание.

Эти меры обсуждаются в рамках 11-го пакета санкций против России из-за военных действий на Украине, над которым сейчас работает Евросоюз. Bloomberg в начале июня сообщил о попытках Пекина убедить Брюссель не вводить ограничений против китайских компаний.

Посол Китая в ЕС Фу Цун призвал блок представить доказательства того, что китайские компании занимались обходом санкций в отношении России и предупредил, что Пекин примет ответные меры в случае ввода необоснованных санкций. Дипломат заявил, что Китай хочет решить проблему «совместным путем». Страна не присоединилась к санкциям против России, но пообещала, что не будет помогать Москве обходить ограничения.

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Брюссель разрабатывает 11-й пакет санкций против России с начала марта, власти ЕС говорили, что он будет сфокусирован на предотвращении обхода ограничений. Пока страны не согласовали его; по данным Politico, некоторые предложения не устраивают Венгрию и Грецию. Россия считает санкции незаконными.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Евросоюз Китай санкции военная продукция
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