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Война санкций ,  
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Politico узнала о «союзнике» Венгрии в споре по санкциям ЕС против России

Politico: Венгрия и Греция заблокировали новый пакет санкций против России
Греция выступает за расследование и выявление доказательств обхода санкций против России, а также требует исключить греческие компании из украинского списка «спонсоров войны», пишет издание

К Венгрии, власти которой публично критиковали проект 11-го пакета санкций ЕС против России, присоединилась Греция, пишет Poliico со ссылкой на пять дипломатических источников. Будапешт и Афины для согласования новых ограничительных мер против Москвы требуют исключения своих компаний из списка «спонсоров войны», составленный Украиной, отмечает издание.

ЕС обсуждает 11-й пакет санкций против России с начала весны. По задумке Брюсселя, он будет нацелен на предотвращение обхода действующих ограничительных мер и наказание тех, кто их нарушает, говорили в Еврокомиссии.

Как утверждают источники Politico, Венгрия и Греция «вставляют палки в колеса» коллективного согласования санкций и используют их «в качестве политического рычага» для исключения своих компаний из списка «спонсоров войны», составленный Украиной (туда включены пять греческих компаний и одна венгерская, которые, как утверждают составители перечня, несмотря на санкции, продолжают сотрудничать с Россией).

Позиция двух стран стала центром напряженной дискуссии на уровне министров иностранных дел ЕС в конце мая, рассказывают источники: в ходе обмена мнениями глава МИД Германия Анналена Бербок прямо выступила с критикой Венгрии.

Греция, по словам собеседников издания, считает, что меры за обход санкций должны принимать после того, как соответствующая информация будет доведена до заинтересованных стран-членов ЕС, расследована и подтверждена. Греческие фирмы из украинского списка обвиняются в том, что являются «спонсорами терроризма» даже несмотря на то, что не нарушают санкций, пересказывает позицию Афин европейский дипломат, знакомый с обсуждениями. «У нас нет проблем с этой позицией, но независимо от этого мы, конечно, хотим следующего пакета санкций», — сказал другой дипломатический источник.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель уже пообещал разобраться с разногласиями по украинскому списку европейских компаний. Два неназванных дипломата сообщили газете, что он будет работать над этим с Украиной.

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Как пишет издание, ясных сроков следующих переговоров о санкциях с участием представителей ЕС пока нет, а позиция Греции и Венгрии, по словам дипломатов не мешает перейти к обсуждению других положений 11-го пакета. Два источника добавили, что есть консенсус в одном: в конечном итоге согласовать пакет мер.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя обсуждение новых санкций, ранее заявлял, что, по мнению Будапешта, их вводить не нужно, поскольку, по его словам, предыдущие меры нанесли России гораздо меньший ущерб, чем Европе. В предложениях к 11-му пакету министр увидел риски для европейских экспортеров и отношений между Брюсселем и Пекином. Еврокомиссия в мае анонсировала санкции против несколько китайских компаний, Пек увидел в этих планах угрозу подрыва отношений КНР и ЕС и призвали «не совершать ошибку».

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
санкции ЕС Греция Венгрия

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