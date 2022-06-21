Первое иностранное судно из оставшихся в порту Мариуполя покинуло гавань

Сухогруз Azov Concord первым из иностранных судов, оставшихся в порту Мариуполя во время спецоперации, вышел из гавани и направился в Новороссийск с новым экипажем

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Первое иностранное судно Azov Concord покинуло порт Мариуполя и направилось в Новороссийск в сопровождении российских боевых кораблей, сообщают ТАСС и «РИА Новости».

По данным «РИА Новости», сухогруз вышел из порта под флагом Мальты, ТАСС пишет, что корабль — турецкий.

Капитан судна Иван Бабенков сообщил ТАСС, что корабль покинул порт после ремонта без груза, набрав новый экипаж. По словам командира Новороссийской военно-морской базы, контр-адмирала Виктора Кочемазова, Azov Concord должен был выйти из порта Мариуполя 18 июня. Он говорил, что экипаж находился на борту корабля, нужно было получить разрешение таможни и погранслужбы.

Источник ТАСС в оперативных службах позднее рассказал, что судно, по предварительной информации, отправится в порт приписки 20 июня, поскольку не прошла оплата портовых услуг от судовладельца в Донецкой народной республике.

26 мая Минобороны сообщало, что в порту Мариуполя кроме Azov Concord оставались еще пять иностранных судов — «Царевна» (Болгария), «Азбург» (Доминикана), «Смарта» (Либерия), «Блю Стар» (Панама) и «Леди Аугуста» (Ямайка). Руководство стран компаний-судовладельцев не приняло меры по выводу этих судов, «несмотря на созданные российской стороной условия для безопасного выхода из акватории Мариуполя», отмечали в ведомстве.

Как рассказал Кочемазов, болгарское судно «Царевна» завершает техническую подготовку и оформление документов для выхода из Мариуполя.

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Министр обороны России Сергей Шойгу 21 апреля доложил президенту Владимиру Путину о взятии города Мариуполя. В начале мая Следственный комитет сообщил, что порт города заминирован, военные следователи обнаружили в порту затопленные гражданские суда. Минобороны 24 мая заявило о завершении разминирования мариупольского порта и прилегающего к нему побережья Азовского моря. На следующий день морской порт Мариуполя заработал в обычном режиме.

Тогда же российский МИД сообщил о выходе из порта пяти иностранных судов. Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что экипажи иностранных судов, находившихся в мариупольском порту, отправлены в свои страны, суда же пока остаются там. Позднее он заявил, что часть оставшихся в порту кораблей перейдет под юрисдикцию ДНР, у республики появится свой торговый флот.

28 мая в мариупольский порт зашло первое судно «Славутич», которое должно было вывезти 2,7 тыс. т металла в Ростов-на-Дону. Через три дня оно покинуло гавань с 2,5 тыс. т рулонов горячекатаного листа в сопровождении артиллерийских и противодиверсионных катеров Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота.