Первое зашедшее в порт Мариуполя после разминирования судно покинуло его

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Судно типа «Славутич», которое стало первым кораблем, вошедшим в порт Мариуполя после окончания боевых действий, покинуло гавань с грузом металла, сообщили ТАСС в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

Судно вышло из порта в сопровождении артиллерийских и противодиверсионных катеров Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота, уточнили в ЮВО.

Глава ДНР Денис Пушилин подтвердил выход судна с грузом металла из мариупольского порта. «Сегодня 2500 тонн рулонов горячекатаного листа вышли из Мариупольского порта, судно направилось в Ростов», — написал он в Telegram.

Первое гражданское судно вошло в порт Мариуполя 28 мая, сообщалось, что оно доставит 2,7 тыс. т металла в Ростов-на-Дону. По данным администрации порта, корабль должен был завершить погрузку 29 мая и выйти из гавани на следующий день.

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии города Мариуполя 21 апреля. В начале мая Следственный комитет сообщил, что порт города заминирован, тогда военные следователи обнаружили в порту затопленные гражданские суда.

24 мая российское Минобороны заявило о завершении разминирования мариупольского порта и прилегающего к нему побережья Азовского моря. Российские военные обследовали более 1,5 млн кв. м акватории, 18 причалов, 32 судна и обезвредили более 12 тыс. взрывоопасных предметов и единиц вооружения. Морской порт Мариуполя заработал в обычном режиме на следующий день.

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Тогда же официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила о выходе из порта пяти иностранных судов. Позднее Пушилин рассказал, что экипажи иностранных судов находившихся в мариупольском порту, отправлены в свои страны, суда же пока остаются там.

