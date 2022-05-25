Минобороны России сообщило о возобновлении работы порта Мариуполя

В Мариуполе после разминирования в обычном режиме заработал морской порт, сообщает Минобороны России.

«В освобожденном от украинских боевиков городе Мариуполь Донецкой Народной Республики завершены мероприятия по разминированию и демилитаризации морского порта, который начал функционирование в повседневном режиме», — рассказало ведомство.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

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