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Пушилин сообщил об отправке домой экипажей иностранных судов из Мариуполя

Моряки с зарубежных кораблей, находившихся в мариупольском порту, отправлены в свои страны, суда же пока остаются там, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин «РИА Новости».

«Экипажи зарубежных стран уже отправлены по своим странам, МИД Донецкой народной республики оказывал в этом всю поддержку, с этим проблем нет», — сказал он.

Суда пока остаются в порту «по разным причинам», отметил Пушилин. По его словам, корабли сейчас проверяют, выясняют, кому они принадлежат, после чего их отправят собственникам. 

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Фото:Владимир Гердо / ТАСС

Бои за Мариуполь шли со второго дня спецоперации, 21 апреля министр обороны Сергей Шойгу сообщил президенту Владимиру Путину, что город находится под контролем российских военных. Украинские силы оставались только на территории завода «Азовсталь». Спустя месяц, после сдачи оставшихся на заводе украинских солдат в плен, Шойгу доложил Путину о полном «освобождении» Мариуполя.

24 мая Минобороны заявило, что в порту города завершается работа по разминированию, а на следующий день ведомство объявило, что порт возобновил свою работу. В МИД России в тот же день сообщили, что из порта вышли пять зарубежных судов.

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