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Пушилин заявил, что часть судов из Мариуполя перейдет под контроль ДНР

Суда, которые перейдут под контроль ДНР, переименуют, а порт Мариуполя задействуют для доставки строительных материалов и техники для восстановления городов республики, заявил Пушилин
Корабль в порту Мариуполя
Корабль в порту Мариуполя (Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости)

Часть судов в порту Мариуполя перейдет под юрисдикцию Донецкой Народной Республики, у нее появится свой торговый флот, заявил глава ДНР Денис Пушилин, передает ТАСС.

«Об этом приняты уже соответствующие решения. Флаги, которые будут на них [на судах], тоже уже понятны», — сказал Пушилин.

По его словам, суда переименуют, а порт Мариуполя задействуют для доставки строительных материалов и техники для восстановления городов республики. Пушилин также утвердительно ответил на вопрос, появится ли у ДНР собственный торговый флот.

По состоянию на 26 мая в порту Мариуполя оставались шесть иностранных судов — «Царевна» (Болгария), «Азбург» (Доминикана), «Смарта» (Либерия), «Блю Стар» (Панама), «Азов Конкорд» (Турция), «Леди Аугуста» (Ямайка), сообщили в Минобороны России. Руководство стран компаний-судовладельцев не приняло меры по выводу этих судов, «несмотря на созданные российской стороной условия для безопасного выхода из акватории Мариуполя», отметили в ведомстве.

Первое зашедшее в порт Мариуполя после разминирования судно покинуло его
Политика
Фото:Владимир Гердо / ТАСС

По словам Пушилина, иностранные суда пока остаются в мариупольском порту, а их экипажи отправили домой.

В начале мая Следственный комитет России сообщил, что порт Мариуполя заминирован. К 26 мая российские силы устранили опасность, и теперь торговые суда могут безопасно пользоваться гаванью, заявили в Минобороны.

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Первое судно зашло в порт Мариуполя 28 мая. Через три дня оно покинуло гавань в сопровождении артиллерийских и противодиверсионных катеров Черноморского флота. Как сообщал Пушилин, судно вывезло 2,5 тыс т металла в Ростов-на-Дону.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
флот ДНР Денис Пушилин Мариуполь Украина Военная операция на Украине
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