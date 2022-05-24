Минобороны сообщило о завершении разминирования порта Мариуполя
Разминирование мариупольского порта и прилегающего к нему побережья Азовского моря завершилось, сообщает Минобороны России.
«Выполнен комплекс мероприятий по устранению минной опасности, осмотру и приведению в рабочее состояние гидротехнических сооружений и навигационного оборудования на подходах и в акватории порта Мариуполь», — говорится в сообщении.
В ходе разминирования специалисты Черноморского флота обследовали 134 сооружения, обнаружили и обезвредили более 12 тыс. взрывоопасных предметов и единиц вооружения, брошенного украинскими военными. Всего обследовано более 1,5 млн кв. м акватории, 18 причалов и 32 судна.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
Также военные Черноморского флота транспортировали из фарватера Мариупольского порта украинский пограничный сторожевой корабль, затопленный ранее бойцами «Азова» (символика признана экстремистской в России и запрещена), и подняли два плавучих крана, добавляет военное ведомство.
Накануне Минобороны сообщало, что в ходе разминирования территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, оборону которого украинские силы держали 86 дней, саперы за двое суток уничтожили более 100 взрывоопасных предметов.
По данным ведомства, заминирован весь периметр предприятия и строения на его территории. Cаперы находят и обезвреживают минные поля и ловушки из противопехотных мин, а также неразорвавшиеся боеприпасы и вооружение, представляющее опасность. В Минобороны отметили, что к работе на самых опасных участках привлекаются специализированные бронированные машины разминирования.