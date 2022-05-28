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Из Мариуполя в Ростов-на-Дону вывезут почти 3 тыс. т металла

Порт Мариуполя был окончательно разминирован российскими военными 24 мая, сообщало Минобороны России. 28 мая в порт зашло первое гражданское судно
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В морской порт Мариуполя зашло первое судно, которое вывезет в Ростов-на-Дону 2,7 тыс. т металла, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя администрации порта и «Известия».

«В порт зашло судно МР-3 типа «Славутич», оно загрузит 2,7 тыс. т металла», — рассказал собеседник агентства, уточнив, что в воскресенье, 29 мая, судно завершит погрузку и в понедельник, 30 мая, отправится в Ростов-на-Дону.

МИД сообщил о выходе пяти судов из порта Мариуполя после разминирования
Политика
Фото:Владимир Гердо / ТАСС

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии города Мариуполя 21 апреля. В начале мая Следственный комитет сообщил, что порт заминирован, тогда военные следователи обнаружили в порту затопленные гражданские суда.

24 мая российское Минобороны сообщило, что завершило разминирование мариупольского порта и прилегающего к нему побережья Азовского моря. Российские военные обследовали более 1,5 млн кв. м акватории, 18 причалов, 32 судна и обезвредили более 12 тыс. взрывоопасных предметов и единиц вооружения. Морской порт Мариуполя заработал в обычном режиме на следующий день.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что специалисты Черноморского флота транспортировали из порта Мариуполя затопленный украинский пограничный сторожевой корабль, что позволило выйти в море пяти ранее находившимся там иностранным судам.

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