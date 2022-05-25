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Военная операция на Украине ,  
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МИД сообщил о выходе пяти судов из порта Мариуполя после разминирования

Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что из порта Мариуполя после его разминирования смогли выйти пять ранее находившихся там иностранных судов.

«Российские саперы 24 мая разминировали порт в Мариуполе. Специалисты Черноморского флота транспортировали из фарватера затопленный <...> украинский пограничный сторожевой корабль. В результате пять иностранных судов смогли выйти в море», — сказала представитель МИДа на брифинге.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

25 мая Минобороны России сообщило, что морской порт Мариуполя заработал в обычном, «повседневном» режиме. О завершении разминирования порта и прилегающей акватории Азовского моря оборонное ведомство заявило 24 мая, сообщив, что специалисты Черноморского флота обезвредили более 12 тыс. взрывоопасных предметов и единиц вооружения. Всего было обследовано свыше 1,5 млн кв. м акватории, 134 сооружения, 8 причалов и 32 судна.

О том, что порт заминирован, в начале мая сообщил Следственный комитет России, тогда военные следователи обнаружили в порту затопленные гражданские суда.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии города Мариуполя 21 апреля. Тогда он также сообщил, что на заводе «Азовсталь» остались украинские военные и бойцы нацбатальона «Азов» (его символика признана в России экстремистской и запрещена, Верховный суд рассматривает вопрос о признании его террористической организацией). Путин приказал отменить штурм «Азовстали» и заблокировать его территорию. Позднее с него эвакуировали всех гражданских, а в мае с территории предприятия начали выходить и сдаваться украинские военные. Они завершили выход с комбината 20 мая. Президент Украины Владимир Зеленский пояснил, что военные ВСУ получили сигнал от командования «выйти и сберечь свою жизнь».

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Украинские силы держали оборону на «Азовстали» 86 дней, Мариуполь оказался в зоне боевых действий с самого начала военной операции России на Украине.

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