МИД сообщил о выходе пяти судов из порта Мариуполя после разминирования
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что из порта Мариуполя после его разминирования смогли выйти пять ранее находившихся там иностранных судов.
«Российские саперы 24 мая разминировали порт в Мариуполе. Специалисты Черноморского флота транспортировали из фарватера затопленный <...> украинский пограничный сторожевой корабль. В результате пять иностранных судов смогли выйти в море», — сказала представитель МИДа на брифинге.
25 мая Минобороны России сообщило, что морской порт Мариуполя заработал в обычном, «повседневном» режиме. О завершении разминирования порта и прилегающей акватории Азовского моря оборонное ведомство заявило 24 мая, сообщив, что специалисты Черноморского флота обезвредили более 12 тыс. взрывоопасных предметов и единиц вооружения. Всего было обследовано свыше 1,5 млн кв. м акватории, 134 сооружения, 8 причалов и 32 судна.
О том, что порт заминирован, в начале мая сообщил Следственный комитет России, тогда военные следователи обнаружили в порту затопленные гражданские суда.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии города Мариуполя 21 апреля. Тогда он также сообщил, что на заводе «Азовсталь» остались украинские военные и бойцы нацбатальона «Азов» (его символика признана в России экстремистской и запрещена, Верховный суд рассматривает вопрос о признании его террористической организацией). Путин приказал отменить штурм «Азовстали» и заблокировать его территорию. Позднее с него эвакуировали всех гражданских, а в мае с территории предприятия начали выходить и сдаваться украинские военные. Они завершили выход с комбината 20 мая. Президент Украины Владимир Зеленский пояснил, что военные ВСУ получили сигнал от командования «выйти и сберечь свою жизнь».
Украинские силы держали оборону на «Азовстали» 86 дней, Мариуполь оказался в зоне боевых действий с самого начала военной операции России на Украине.