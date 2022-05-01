СК обнаружил затопленные гражданские суда в порту Мариуполя
Военные следователи Следственного комитета России обнаружили в порту Мариуполя затопленные гражданские суда, передает «РИА Новости».
После осмотра акватории и территории порта также были выявлены факты минирования, пишет агентство.
У причала в Мариуполе был найден военный катер ВМС Украины «Кременчук», а также остов (опорная часть) военного корабля «Донбасс», уничтоженного в результате пожара. Агентство также опубликовало видео корреспондента во время работы следователей в порту Мариуполя.
21 апреля министр обороны Сергей Шойгу сообщил президенту России Владимиру Путин о взятии Мариуполя. Он говорил, что «остатки националистов» укрылись на предприятии «Азовсталь» и для завершения работы в этом районе российским военным нужно несколько дней.
В ответ на это Путин приказал отменить штурм завода, назвав это нецелесообразным. По его словам, необходимо «думать о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров».
В конце апреля в ходе встречи с Путиным генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил участие ООН и Красного Креста в эвакуации гражданских лиц с завода «Азовсталь» в Мариуполе. Путин на это «в принципе» согласился, сообщил офис генсека ООН. Представитель Кремля Дмитрий Песков при этом напоминал о четкой позиции президента: гражданские могут выйти, военные должны сложить оружие.
Позднее ООН сообщила о создании команды в Управлении по гуманитарным вопросам для эвакуации гражданского населения с «Азовстали». 30 апреля ТАСС и «РИА Новости» сообщали, что завод покинули 25 гражданских лиц.
Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине рано утром 24 февраля. Ее целями он назвал «денацификацию» и «демилитаризацию» соседней страны. В конце марта Минобороны сообщило о выполнении основных задач на киевском и черниговском направлениях и перегруппировке войск. Там также рассказали, что главная задача военных. — «полное освобождение Донбасса».
Мариуполь оказался блокирован российскими силами почти с самого начала спецоперации. Россия признала независимость Донецкой и Луганской республик в границах областей, Мариуполь — второй по численности населения город региона.