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Война санкций ,  
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Косачев обвинил Литву в нарушении обязательств после решения по транзиту

Запрет Литвы на транзит в Калининградскую область с остальной территории России подсанкционных товаров нарушает целый ряд международно-правовых актов, затрагивающих и обязательства ЕС. Об этом в своем Telegram заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

Накануне Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.

«По поводу начинающейся блокады Калининградской области со стороны Литвы. Как государство-член ЕС, Литва в рамках санкций (национальное законодательство) нарушает целый ряд юридически обязательных международно-правовых актов, затрагивающих не только обязательства самой Литвы, но и Европейского союза в целом», — написал сенатор.

В частности, по его словам, Литва нарушила Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Россией и Евросоюзом от 24 июня 1994 года, а также Генеральное соглашение по тарифам и торговле 1947 года. «Такими темпами Запад может дойти и до нарушения Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, где также есть свобода транзита и свобода открытого моря, которая пока еще позволяет проходить судам в Калининградскую область через «нейтральные воды». Аналогично — воздушное пространство», — подчеркнул Косачев.

Калининградская область — самый западный регион России. Географически он отделен от страны и существует в виде эксклава в Прибалтике. На юге область граничит с Польшей, а на севере и востоке — с Литвой.

Алиханов предупредил о последствиях для Литвы из-за ограничения транзита
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Ранее в этот день губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что запрет Литвы на транзит в Калининградскую область подсанкционных товаров может иметь далеко идущие последствия для Вильнюса и всего Евросоюза.

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Он также напомнил об обязательствах ЕС в рамках ВТО, которые предусматривают соблюдение принципа свободы транзита товаров, включая энергетические, между Калининградской областью и остальной территорией России.

Евросоюз в апреле в рамках пятого пакета санкций запретил импорт из России древесины, цемента, угля и других товаров. До этого был запрещен импорт изделий из стали и железа

В то же время ЕС исключил из ограничений автомобильный транзит между Калининградской областью и остальной частью России. В документе указано, что под выведение из-под санкций Евросоюза попадают транзитные автоперевозки между Калининградской областью и Россией товаров, перевозка которых не запрещена регламентом ЕС.

Теги
Совфед Констанин Косачев Литва транзит санкции Калининградская область

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