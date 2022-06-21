Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 июня
EUR ЦБ: 58,8 (-0,53) Инвестиции, 20 июн, 16:17
Курс доллара на 21 июня
USD ЦБ: 56,17 (-0,54) Инвестиции, 20 июн, 16:17
Песков заявил, что Россия «никогда» не будет доверять Западу Политика, 07:04
Минфин предложил новые льготы при уплате подоходного налога Экономика, 07:00
Глава ЕК призвала страны Евросоюза не возвращаться к «грязному» топливу Политика, 06:54
Почти половина молодых россиян не смогла вспомнить ни одной песни Цоя Общество, 06:30
«Коммерсантъ» узнал о появлении в России консорциума по кибербезопасности Бизнес, 06:24
WP узнала об опасном сближении катеров Ирана с кораблями ВМС США Политика, 06:14
Власти назвали неприоритетными два мегапроекта на Дальнем Востоке Бизнес, 06:00
В Якутии с признаками отравления госпитализировали 13 детей Общество, 05:52
Минобороны завершило настройку российского телевидения в Херсоне Политика, 05:39
«Ведомости» узнали о планах ускорить регистрацию новых лекарств в России Политика, 05:36
«Известия» узнали о росте спроса на автокредиты на 48% за месяц Общество, 05:03
Совладельцы «Трансмашхолдинга» создадут в России сервис шеринга станков Бизнес, 04:55
«Опора России» подсчитала издержки бизнеса из-за закона о личных данных Бизнес, 04:25
«Известия» узнали о проверке Шереметьево на предмет нарушения конкуренции Бизнес, 04:15

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Война санкций ,  
0 

Глава ЕК призвала страны Евросоюза не возвращаться к «грязному» топливу

Ранее о возобновлении работы угольных станций из-за риска дефицита газа сообщили правительства Германии и Нидерландов. Фон дер Ляйен призвала страны ЕС развивать возобновляемую энергетику и не возвращаться к «грязному» топливу
Фото: Julien Warnand / EPA / ТАСС
Фото: Julien Warnand / EPA / ТАСС

Европейские страны должны использовать энергетический кризис как повод «двигаться вперед» в вопросе развития возобновляемой энергетики, а не откатываться к «грязному» топливу. Об этом в интервью Financial Times заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

«Мы должны убедиться, что мы используем этот кризис для движения вперед, а не отката назад до грязного ископаемого топлива <...> Это тонкая черта, и до сих пор неясно, повернем ли мы в верном направлении», — сказала она.

По ее словам, сейчас ЕС нужно сосредоточиться на «массовых инвестициях в возобновляемые источники энергии».

Нидерланды предупредили европейцев о риске дефицита газа зимой
Политика
Фото:CTK / Zuma / ТАСС

В середине июня «Газпром» заявил о сокращении прокачки газа по «Северному потоку-1» в связи с задержкой ремонта агрегатов компаний Siemens (она в середине мая решила уйти с российского рынка). В компании пояснили, что турбины находятся на ремонте в Канаде, их вывоз оттуда затруднен из-за санкций. Объем поставок уменьшился до 100 млн куб. м в сутки при плановом объеме 167 млн куб. м. 15 июня в «Газпроме» сообщили, что объем прокачки снизится до 67 млн куб. м.

Сокращение поставок российского газа уже подтвердили ряд европейских компаний. Так, в итальянской Eni рассказали, что «Газпром» уведомил ее о снижении объемов на 15%. Позднее немецкий концерн Uniper (крупнейший импортер газа из России в Германии) сообщил, что недополучили 25% объемов газа. С аналогичной проблемой столкнулись австрийская энергетическая компания OMV и французская Engie.

После этого власти Германии решили увеличить нагрузку на угольные электростанции и сократит использование газа в промышленности, чтобы нарастить запасы топлива на зимний период. «Потребление газа должно продолжать падать, поэтому необходимо хранить больше газа в хранилищах, иначе зимой будет очень тяжело», — говорил министр энергетики ФРГ Роберт Хабек.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Matthew Horwood / Getty Images Как перестать бояться и полюбить инфляцию
Статьи
Pro
Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images «Вирус сомнения» и немного эмпатии: секреты сторителлинга от Стива Джобса
Статьи
Pro
Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images Любит колу и ненавидит спорт: как живет антизожник Илон Маск
Статьи
Pro
Как справиться с синдромом самозванца за пять шагов
Инструкции
Pro
Фото: Nick Page / Unsplash Незаконное увольнение: что делать, если вас «попросили уйти»
Инструкции
Pro
Фото: Chris McGrath / Getty Images Особенности деловой среды в Турции: какой бизнес открывают там россияне
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Очаровал всех, создал секту и заработал $1 млрд: история создателя WeWork
Статьи
Pro
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Цена утечки персональных данных: 4 года тюрьмы и штраф 1 млн рублей
Статьи

Из-за риска нехватки газа кабмин Нидерландов также принял решение отменить ограничение на работу угольных электростанций на период с 2022 по 2024 год. «В скором времени Кабинет министров предложит дополнительные меры по сокращению выбросов CO 2 и компенсировать выбросы угольных электростанций», — уточнял министр по вопросам климата и энергетической политики Нидерландов Роб Йеттен.

Reuters сообщал, что о возобновлении работы угольных электростанций в стране также задумались власти Италии, Дании и Австрии.

Авторы
Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Урсула фон дер Ляйен Евросоюз санкции энергетика

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Нидерланды предупредили европейцев о риске дефицита газа зимой
Политика
Вице-канцлер Германии назвал «армрестлингом» отношения с Россией по газу
Политика
Власти Германии решили усилить экономию газа из-за угрозы «тяжелой зимы»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter