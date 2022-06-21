Глава ЕК призвала страны Евросоюза не возвращаться к «грязному» топливу

Ранее о возобновлении работы угольных станций из-за риска дефицита газа сообщили правительства Германии и Нидерландов. Фон дер Ляйен призвала страны ЕС развивать возобновляемую энергетику и не возвращаться к «грязному» топливу

Фото: Julien Warnand / EPA / ТАСС

Европейские страны должны использовать энергетический кризис как повод «двигаться вперед» в вопросе развития возобновляемой энергетики, а не откатываться к «грязному» топливу. Об этом в интервью Financial Times заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

«Мы должны убедиться, что мы используем этот кризис для движения вперед, а не отката назад до грязного ископаемого топлива <...> Это тонкая черта, и до сих пор неясно, повернем ли мы в верном направлении», — сказала она.

По ее словам, сейчас ЕС нужно сосредоточиться на «массовых инвестициях в возобновляемые источники энергии».

В середине июня «Газпром» заявил о сокращении прокачки газа по «Северному потоку-1» в связи с задержкой ремонта агрегатов компаний Siemens (она в середине мая решила уйти с российского рынка). В компании пояснили, что турбины находятся на ремонте в Канаде, их вывоз оттуда затруднен из-за санкций. Объем поставок уменьшился до 100 млн куб. м в сутки при плановом объеме 167 млн куб. м. 15 июня в «Газпроме» сообщили, что объем прокачки снизится до 67 млн куб. м.

Сокращение поставок российского газа уже подтвердили ряд европейских компаний. Так, в итальянской Eni рассказали, что «Газпром» уведомил ее о снижении объемов на 15%. Позднее немецкий концерн Uniper (крупнейший импортер газа из России в Германии) сообщил, что недополучили 25% объемов газа. С аналогичной проблемой столкнулись австрийская энергетическая компания OMV и французская Engie.





После этого власти Германии решили увеличить нагрузку на угольные электростанции и сократит использование газа в промышленности, чтобы нарастить запасы топлива на зимний период. «Потребление газа должно продолжать падать, поэтому необходимо хранить больше газа в хранилищах, иначе зимой будет очень тяжело», — говорил министр энергетики ФРГ Роберт Хабек.

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Из-за риска нехватки газа кабмин Нидерландов также принял решение отменить ограничение на работу угольных электростанций на период с 2022 по 2024 год. «В скором времени Кабинет министров предложит дополнительные меры по сокращению выбросов CO 2 и компенсировать выбросы угольных электростанций», — уточнял министр по вопросам климата и энергетической политики Нидерландов Роб Йеттен.

Reuters сообщал, что о возобновлении работы угольных электростанций в стране также задумались власти Италии, Дании и Австрии.