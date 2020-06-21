Путин допустил выдвижение на новый президентский срок
Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться на должность главы государства на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию будет принята. Об этом он заявил в интервью для фильма «Россия. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».
«Я не исключаю возможности баллотироваться, если это возникнет в Конституции. Посмотрим, там видно будет», — сказал он (цитата по ТАСС). При этом президент уточнил, что «для себя еще ничего не решил».
Путин также поделился своим мнением по поводу поправки об обнулении сроков для действующего и бывших президентов. «Если этого не будет [принятия поправки], года через два, я знаю это по собственному опыту, уже вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников», — пояснил он.
«Работать надо, а не преемников искать», — добавил Путин.
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