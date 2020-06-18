Володин описал будущее России словами «после Путина будет Путин»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 июня
USD ЦБ: 69,62 (+0,14) Quote, 12:32
Курс евро на 19 июня
EUR ЦБ: 78,29 (-0,09) Quote, 12:32
Голикова назвала условие для завершения пандемии COVID без второй волны Общество, 18:01 ФАС озвучила меры поддержки операторов наружной рекламы Технологии и медиа, 18:00 Корпорация МСП поддержала создание 69 новых сельхозкооперативов Пресс-релиз, 17:55 Telegram-каналы прокомментировали разблокировку мессенджера Технологии и медиа, 17:53 Минюст США назвал четыре принципа реформы деятельности соцсетей Политика, 17:50 Директор МЭА напомнил о приближении климатического кризиса Стиль, 17:49 Собянин увидел спасение от нестабильности в поправке о сроках президента Политика, 17:48 С чистого листа: где кризис открывает новые ниши для бизнеса РБК и Промсвязьбанк, 17:48 Предполагаемый стрелок попал на видео перед убийством в московском доме Общество, 17:44 Самоизоляция закончилась, риски остались. Дневник трейдера #25 Крипто, 17:43 Адвокат пожаловался на задержание соперника Лукашенко Виктора Бабарико Политика, 17:36 Соперника Лукашенко задержали за «противоправную деятельность» Политика, 17:22 Серийный предприниматель: как заработать $1 млрд на soft skills РБК и Barrett, 17:13 Собянин отменил обязательную предварительную запись в МФЦ Общество, 17:06
Поправки в Конституцию ,  
0 

Володин описал будущее России словами «после Путина будет Путин»

Вячеслав Володин и Владимир Путин
Вячеслав Володин и Владимир Путин (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью «Газете.Ru» заявил, что после окончания президентского срока Владимира Путина выстроенная им система будет определять будущее России.

На вопрос журналиста можно ли трактовать принятие поправок в Конституцию как создание системы на «после Путина», Володин ответил: «А после Путина будет Путин».

Далее председатель Госдумы пояснил свою мысль.

«Если мы с вами говорим о сильной России, то после Путина будет Путин. Все, что после президента Путина будет происходить, будет происходить по лекалам, которые он заложил. Россия может быть только сильной. Путин это сделал. Он заложил систему, которая Россию делает сильнее с каждым годом», — заявил Володин.

Материал дополняется.

РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter