Володин описал будущее России словами «после Путина будет Путин»

Вячеслав Володин и Владимир Путин (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью «Газете.Ru» заявил, что после окончания президентского срока Владимира Путина выстроенная им система будет определять будущее России.

На вопрос журналиста можно ли трактовать принятие поправок в Конституцию как создание системы на «после Путина», Володин ответил: «А после Путина будет Путин».

Далее председатель Госдумы пояснил свою мысль.

«Если мы с вами говорим о сильной России, то после Путина будет Путин. Все, что после президента Путина будет происходить, будет происходить по лекалам, которые он заложил. Россия может быть только сильной. Путин это сделал. Он заложил систему, которая Россию делает сильнее с каждым годом», — заявил Володин.

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