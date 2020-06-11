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Поправки в Конституцию ,  
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Как устроено голосование о поправках в Конституцию. Что важно знать

25 июня в Москве начнется голосование о поправках в Конституцию. Оно продлится неделю, а жители столицы и Нижегородской области смогут проголосовать онлайн

Голосование на участках и на дому

  • Общероссийское голосование о поправках в Конституцию будет проходить с 25 июня по 1 июля. Такое решение было принято, чтобы минимизировать риск заражения COVID-19 на участках.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<300
0
<500
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<1000
0
<5000
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от 5000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • 1 июля будет объявлено в России выходным днем.
  • Участки в дни голосования будут открыты с 8 до 20 часов по местному времени.
  • Как сказала глава ЦИК Элла Памфилова, за час голосования на участке смогут проголосовать не более восьми человек.
  • Голосовать, как и всегда, можно на избирательном участке по месту прописки. Чтобы сменить место голосования, нужно подать заявление через портал «Госуслуги», в МФЦ, территориальный избирком (с 5 по 21 июня) и участковый избирком (с 16 по 21 июня).
  • Помимо избирательных участков голосование будет проходить на дому. Для этого нужно подать заявление через портал «Госуслуги» (с 5 июня до 14:00 21 июня) или обратиться лично или по телефону (об этом можно попросить другого человека) на избирательный участок по месту прописки (с 16 июня до 17:00 1 июля). По заявлению гражданина члены комиссии придут к нему домой с переносной урной для голосования, куда можно будет опустить заполненный бюллетень.

Как можно проголосовать онлайн

  • Жители Москвы и Нижегородской области могут проголосовать онлайн. Для этого с 5 июня до 14:00 21 июня нужно подать соответствующее заявление на портале «Госуслуги». Жители Москвы также могут сделать это через mos.ru.
  • Голосование будет проводиться на портале 2020og.ru с 14:00 25 июня до 20:00 30 июня по московскому времени. Перед ним необходимо будет авторизоваться через единую систему идентификации.
  • Если пользователь подал заявление, но потом передумал голосовать онлайн, он может прийти на свой участок 1 июля.

Когда будут известны результаты голосования

  • Согласно закону, подсчет голосов не может занимать больше пяти дней. После этого в течение трех дней ЦИК публикует результаты.
  • Чтобы поправки вступили в силу, согласиться с ними должны больше половины голосующих. Порога явки на голосовании не будет.

За какие поправки предлагается голосовать

  • Закон о внесении поправок в Конституцию Владимир Путин подписал еще в марте. Тогда планировалось, что голосование пройдет 22 апреля.
  • Помимо прочего, поправки предполагают изменение полномочий премьера и палат парламента, новый порядок назначения правительства, неприкосновенность экс-президентов и появление пожизненных сенаторов. В основном законе будут прописаны полномочия госсовета, появится ряд социальных норм, в том числе индексация пенсий, будут закреплено понятие брака исключительно как союза мужчины и женщины. Также в основном законе будет прописана возможность действующего и бывшего президента выдвинуть свои кандидатуры еще на два срока. 
  • Подробнее о списке поправок — в материале РБК.

Как изменится Конституция России. Главные поправки
Политика

Можно ли поддержать только часть поправок

  • Нет. Голосовать можно только за весь пакет изменений. Вопрос будет один: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» Ответить можно «да» или «нет».
Автор: Юлия Сапронова
Теги: Конституция России, Конституция
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