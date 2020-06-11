Поправки в Конституцию , 11 июн, 09:01
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Как устроено голосование о поправках в Конституцию. Что важно знать
25 июня в Москве начнется голосование о поправках в Конституцию. Оно продлится неделю, а жители столицы и Нижегородской области смогут проголосовать онлайн
Голосование на участках и на дому
- Общероссийское голосование о поправках в Конституцию будет проходить с 25 июня по 1 июля. Такое решение было принято, чтобы минимизировать риск заражения COVID-19 на участках.
Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
- 1 июля будет объявлено в России выходным днем.
- Участки в дни голосования будут открыты с 8 до 20 часов по местному времени.
- Как сказала глава ЦИК Элла Памфилова, за час голосования на участке смогут проголосовать не более восьми человек.
- Голосовать, как и всегда, можно на избирательном участке по месту прописки. Чтобы сменить место голосования, нужно подать заявление через портал «Госуслуги», в МФЦ, территориальный избирком (с 5 по 21 июня) и участковый избирком (с 16 по 21 июня).
- Помимо избирательных участков голосование будет проходить на дому. Для этого нужно подать заявление через портал «Госуслуги» (с 5 июня до 14:00 21 июня) или обратиться лично или по телефону (об этом можно попросить другого человека) на избирательный участок по месту прописки (с 16 июня до 17:00 1 июля). По заявлению гражданина члены комиссии придут к нему домой с переносной урной для голосования, куда можно будет опустить заполненный бюллетень.