Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 июня
USD ЦБ: 68,63 (-0,38) Quote, 05 июн, 15:21
Курс евро на 6 июня
EUR ЦБ: 77,97 (+0,64) Quote, 05 июн, 15:21
В Росприродназоре оценили риски повторения аварии в Норильске Бизнес, 07:25 СМИ узнали о законопроекте о минимальной почасовой зарплате в России Экономика, 07:22 Глава Росприроднадзора — РБК: «Штрафы не являются целью и панацеей» Бизнес, 07:00 Обнуление президентских сроков с опозданием внесли на сайт голосования Политика, 06:27 Полиция задержала подозреваемых в нападении на инкассаторов в Красноярске Общество, 06:27 Снятие наличных стало самой непопулярной операцией по банковским картам Финансы, 06:01 Один человек погиб и двое пострадали в ДТП с иномарками в Петербурге Общество, 05:54 СМИ узнали об идее дать россиянам приоритет при трудоустройстве Общество, 05:29 СМИ узнали о планах привязать зарплаты в госкомпаниях к доходу премьера Политика, 05:03 Посол России объяснил пандемией приостановку проекта «Росатома» в Боливии Экономика, 04:51 Полиция Лондона арестовала 12 участников акции протеста против расизма Общество, 04:11 СМИ назвали имя устроившего стрельбу на юго-западе Москвы Общество, 03:31 Полиция задержала ранившего в Москве двух прохожих мужчину Общество, 03:06 Стоимость барреля Brent впервые с начала марта превысила $43 Экономика, 03:05
Поправки в Конституцию ,  
0 

Обнуление президентских сроков с опозданием внесли на сайт голосования

В первоначальной версии авторы не упомянули статью 81 среди тех, в которые вносятся изменения
Фото: Пресс-служба ЦИК РФ / РИА Новости
Фото: Пресс-служба ЦИК РФ / РИА Новости

В первоначальной версии сайта для электронного голосования по внесению поправок в Конституцию (2020og.ru) не были упомянуты изменения в ст.81, которые позволяют действующему президенту вновь участвовать в выборах, сообщают «Ведомости».

Речь идет о пункте «Какие поправки?», в котором потенциальным участникам электронного голосования в 15 пунктах подробно объясняется, чем новый текст основного закона отличается от старого. В первоначальной версии в седьмом пункте говорилось лишь о том, что высшим должностным лицам будет запрещено иметь иностранное гражданство, иметь счета и ценности в зарубежных банках.

Потом в этот пункт была добавлена фраза «Уточняется также ограничение на количество сроков на посту президента Российской Федерации – оно применяется к действующему президенту без учета числа сроков, которые он занимает на момент принятия поправок». 

Как изменится Конституция России. Главные поправки
Политика

Комментариев создателей сайта на момент публикации материала не было.

Действующий текст Конституции не позволяет Путину остаться на своем посту после 2024 года. Однако 10 марта депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила внести в основной закон поправку, в соответствии с которой президентские сроки будут обнулены. Свою инициативу она объяснила необходимостью надежной страховки для страны.

Президент Владимир Путин поддержал инициативу, однако заявил, что она может быть принята только после голосования россиян по поправкам. Конституционный суд поправку об обнулении сроков признал законной.

Голосование по поправкам в Конституцию должно было пройти 22 апреля, однако его перенесли из-за вспышки пандемии коронавируса. Новой датой голосования названо 1 июля. Россиянам предложат ответить на один вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?». В бюллетене будет предусмотрено два варианта ответа:за и против.

Принять участие в электронном голосовании смогут жители двух регионов — Москвы и Нижегородской области, которые ранее выбрала Центральная избирательная комиссия (ЦИК).

Автор: Артем Филипенок
Теги: Конституция, поправки, обнуление
Материалы по теме
Минкомсвязь запустила сервис для электронного голосования по Конституции
Общество
Путин отметил важность закрепления нормы о защите животных в Конституции
Политика
Песков напомнил об условии вступления в силу поправок к Конституции
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter