Обнуление президентских сроков с опозданием внесли на сайт голосования

В первоначальной версии авторы не упомянули статью 81 среди тех, в которые вносятся изменения

Фото: Пресс-служба ЦИК РФ / РИА Новости

В первоначальной версии сайта для электронного голосования по внесению поправок в Конституцию (2020og.ru) не были упомянуты изменения в ст.81, которые позволяют действующему президенту вновь участвовать в выборах, сообщают «Ведомости».

Речь идет о пункте «Какие поправки?», в котором потенциальным участникам электронного голосования в 15 пунктах подробно объясняется, чем новый текст основного закона отличается от старого. В первоначальной версии в седьмом пункте говорилось лишь о том, что высшим должностным лицам будет запрещено иметь иностранное гражданство, иметь счета и ценности в зарубежных банках.

Потом в этот пункт была добавлена фраза «Уточняется также ограничение на количество сроков на посту президента Российской Федерации – оно применяется к действующему президенту без учета числа сроков, которые он занимает на момент принятия поправок».

Комментариев создателей сайта на момент публикации материала не было.