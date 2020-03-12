Песков назвал влияющие на решение Путина участвовать в выборах факторы

Фото: Игорь Руссак / Global Look Press

Решит ли президент России Владимир Путин участвовать на следующих выборах главы государства в 2024 году, зависит от состояния мировой экономики, последствий коронавируса и развития региональных конфликтов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Ситуация в мире хорошо известна, она весьма и весьма неспокойна, если не сказать чрезвычайно турбулентна», — отметил Песков. По его словам, именно в трудные моменты некоторые страны решали позволить действующим лидерам остаться на посту, поскольку в такое время «огромное значение» имеет стабильность и последовательность властей.

При этом Путин пока не сообщал о намерении баллотироваться на следующих президентских выборах, добавил Песков.

Путин сможет участвовать в выборах президента в 2024 году, если россияне и Конституционный суд одобрят поправку в Конституцию об обнулении предыдущих президентских сроков. С таким предложением 10 марта выступила депутат от «Единой России» Валентина Терешкова. Как отметила депутат, России необходима сильная президентская власть, поскольку на данный момент существуют «риски непредсказуемости».