Поправки в Конституцию готовы поддержать более 60% желающих проголосовать

Принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию 1 июля готовы 67% россиян, из них 61% декларируют желание проголосовать за, следует из опроса ВЦИОМа

Фото: пресс-служба ЦИК России / ТАСС

Две трети россиян (67%) готовы принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию, которое состоится 1 июля, показал опрос ВЦИОМа, проведенный после того, как президент Владимир Путин объявил дату плебисцита. Результаты опроса есть у РБК.

На вопрос, примут ли они участие в плебисците, 48% заявили, что примут, 19% — что скорее примут. Предыдущий опрос, проведенный 29 мая, до объявления даты голосования, показывал, что принять участие в плебисците в общей сложности готовы 65% (47% говорили, что примут, 18% — скорее примут).

Число тех, кто не намерен участвовать в голосовании, по сравнению с прошлым опросом осталось неизменным — 14% (10% не примут участия, 4% скорее не примут).

На 4% после объявления даты голосования выросло число граждан, готовых проголосовать за предложенные поправки, с 57% 26 мая до 61% 2 июня (данные от числа тех, кто собирается принять участие в плебисците). Доля респондентов, декларирующих голосование против, снизилась с 25 до 21%.