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Поправки в Конституцию готовы поддержать более 60% желающих проголосовать

Принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию 1 июля готовы 67% россиян, из них 61% декларируют желание проголосовать за, следует из опроса ВЦИОМа
Фото: пресс-служба ЦИК России / ТАСС
Фото: пресс-служба ЦИК России / ТАСС

Две трети россиян (67%) готовы принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию, которое состоится 1 июля, показал опрос ВЦИОМа, проведенный после того, как президент Владимир Путин объявил дату плебисцита. Результаты опроса есть у РБК.

На вопрос, примут ли они участие в плебисците, 48% заявили, что примут, 19% — что скорее примут. Предыдущий опрос, проведенный 29 мая, до объявления даты голосования, показывал, что принять участие в плебисците в общей сложности готовы 65% (47% говорили, что примут, 18% — скорее примут).

Число тех, кто не намерен участвовать в голосовании, по сравнению с прошлым опросом осталось неизменным — 14% (10% не примут участия, 4% скорее не примут).

На 4% после объявления даты голосования выросло число граждан, готовых проголосовать за предложенные поправки, с 57% 26 мая до 61% 2 июня (данные от числа тех, кто собирается принять участие в плебисците). Доля респондентов, декларирующих голосование против, снизилась с 25 до 21%.

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На вопрос об отношении к выбранной дате голосования 62% (от числа декларирующих участие в плебисците) сообщили, что относятся скорее положительно, 15% — скорее отрицательно, 21% выбрали вариант ответа «этот вопрос для меня не имеет значения». Затруднились с ответом 2%.
Респондентов, которые сообщили о готовности принять участие в плебисците, также спрашивали о мерах безопасности на участках и риске заражения коронавирусом.

О значительном риске заражения на участках заявили 15% из числа готовых принять участие в плебисците, о том, что риск незначительный или его вовсе нет, — 83%.

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75% из числа потенциальных участников голосования считают, что безопасность на участках скорее смогут обеспечить, 19% — что скорее не смогут.
О том, что голосование по Конституции состоится 1 июля, стало известно на встрече президента с сопредседателями рабочей группы по внесению поправок в Основной закон и главой ЦИК Эллой Памфиловой 1 июня. Дату предложила Памфилова, в тот же день Путин подписал соответствующий указ.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 2 июня 2020 года по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и разного рода обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

Автор: Наталья Галимова
Теги: ВЦИОМ, Владимир Путин, Конституция
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