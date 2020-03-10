Володин решил обсудить с Путиным идею обнуления президентских сроков

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 марта
USD ЦБ: 72,02 (+4,5) Quote, 13:54
Курс евро на 11 марта
EUR ЦБ: 81,86 (+6,02) Quote, 13:54
В Госдуму внесли поправку о досрочных выборах депутатов Политика, 14:39 Путин выступит в Госдуме после предложения по президентским срокам Политика, 14:36 Хинштейн заявил о готовности «Единой России» к досрочным выборам Думы Политика, 14:27 Почему ИТ-стартапы уходят в сельское хозяйство РБК и Россельхозбанк, 14:26 В «Единой России» пообещали поддержать поправку о президентских сроках Политика, 14:20 Госдума ушла на перерыв после идеи Терешковой по президентским срокам Политика, 14:19 Новак заявил о невлиянии «нефтяного обвала» на российские цены на бензин Финансы, 14:15 Экс-глава МЧС не войдет в новый совет директоров РЖД Бизнес, 14:14 Гендиректор «Зенита» назвал падение рубля чувствительным для команды Спорт, 14:07 Как пострадала криптоиндустрия за последние 2 дня Крипто, 14:06 Курс доллара опустился ниже 71 рубля на Московской бирже Quote, 14:02 «Барселона» и «Наполи» сыграют в ЛЧ без зрителей из-за коронавируса Спорт, 13:59 Идеи из-за океана: выбрать программиста и вырастить масло в лаборатории Pro, 13:58 Критика Федуна, «засуха» Слуцкого и гол Мамаева. Итоги тура РПЛ Спорт, 13:57
Поправки в Конституцию ,  
0 

Володин решил обсудить с Путиным идею обнуления президентских сроков

Госдума прервала рассмотрение пакета поправок в Конституцию после того, как Валентина Терешкова предложила исправить Основной закон так, чтобы Владимир Путин снова смог переизбраться на пост президента
Владимир Путин и Вячеслав Володин (Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС)

В Госдуме объявили перерыв для проведений консультаций с президентом России Владимиром Путиным, после того как депутат Валентина Терешкова предложила изменить Конституцию так, чтобы дать действующему главе государства возможность принять участие в выборах 2024 года.

Выступая на заседании Госдумы, Терешкова, член фракции «Единая Россия», заявила, что в той ситуации, в которой сейчас оказалась Россия, существуют «риски непредсказуемости» и «надо предусмотреть надежную страховку».

«И такой страховкой, я уверена на 100%, может быть сильная президентская власть и нравственный моральный авторитет лидера, который занимает этот пост. Поэтому все варианты возможных изменений, которые сейчас обсуждаются в обществе, — это разговоры о Владимире Владимировиче Путине. И нечего здесь лукавить и мудрить, людей волнует и даже тревожит, что будет после 2024 года», — сказала Терешкова.

Депутат отметила, что Путин — это тот человек, на которого люди привыкли рассчитывать и полагаться, и выразила уверенность, что это понимают все депутаты Госдумы.

«Вопрос на самом деле не о нем, а о нас, гражданах России, и ее будущем. А если так, то зачем крутить и мудрить, зачем городить какие-то искусственные конструкции? Надо все честно, публично, открыто предусмотреть — или вообще убрать ограничение по числу президентских сроков в Конституции, или, если этого потребует ситуация и если этого захотят люди, заложить в Законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность», — заявила Терешкова.

Она также отметила, что в этом случае ничего не будет предопределено заранее и Путин может и не воспользоваться данной ему возможностью. Но само наличие у него такой возможности, «учитывая его мощнейший авторитет», станет, по словам Терешковой, стабилизирующим фактором для развития страны и гарантией ее устойчивости, а также «охладит пыл тех, кто пытается интриговать и раскачивать ситуацию».

Терешкова добавила, что Путин и сам видит все эти угрозы, но он «не такой человек», чтобы ставить вопрос «о себе лично», но депутаты должны это сделать.

Досрочные выборы в Думу. Что важно знать
Политика

Слова депутата были встречены аплодисментами. Закончив хлопать, председатель Госдумы Вячеслав Володин объявил перерыв в заседании для консультаций, в том числе и с самим Владимиром Путиным.

«Поправка, которую озвучила Валентина Владимировна, требует, во-первых, консультаций с действующим президентом, потому что о нем речь идет и правильно было бы спросить его мнение», — сказал Володин и закрыл заседание Госдумы на полтора часа.

Ранее сегодня лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отказаться от всенародных выборов президента и передать право его избрания Госсовету.

В начале марта Путин заявил, что не хочет участвовать ни в каких «схемах», чтобы сохранить власть.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Валентина Терешкова, президент
Материалы по теме
Жириновский предложил с 2024 года назначать президента решением Госсовета
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter