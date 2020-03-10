Володин решил обсудить с Путиным идею обнуления президентских сроков

Госдума прервала рассмотрение пакета поправок в Конституцию после того, как Валентина Терешкова предложила исправить Основной закон так, чтобы Владимир Путин снова смог переизбраться на пост президента

Владимир Путин и Вячеслав Володин (Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС)

В Госдуме объявили перерыв для проведений консультаций с президентом России Владимиром Путиным, после того как депутат Валентина Терешкова предложила изменить Конституцию так, чтобы дать действующему главе государства возможность принять участие в выборах 2024 года.

Выступая на заседании Госдумы, Терешкова, член фракции «Единая Россия», заявила, что в той ситуации, в которой сейчас оказалась Россия, существуют «риски непредсказуемости» и «надо предусмотреть надежную страховку».

«И такой страховкой, я уверена на 100%, может быть сильная президентская власть и нравственный моральный авторитет лидера, который занимает этот пост. Поэтому все варианты возможных изменений, которые сейчас обсуждаются в обществе, — это разговоры о Владимире Владимировиче Путине. И нечего здесь лукавить и мудрить, людей волнует и даже тревожит, что будет после 2024 года», — сказала Терешкова.

Депутат отметила, что Путин — это тот человек, на которого люди привыкли рассчитывать и полагаться, и выразила уверенность, что это понимают все депутаты Госдумы.