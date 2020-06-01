Путин подписал указ о проведении голосования по Конституции 1 июля
Президент России Владимир Путин назначил новую дату проведения голосования за принятие поправок в Конституцию. В соответствии с указом президента голосование пройдет 1 июля.
«Определить 1 июля 2020 года в качестве даты проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
В указе отмечается также необходимость обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с продолжающейся пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
Первоначально голосование, участникам которого предстояло ответить на единственный вопрос — «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?», было назначено на 22 апреля. Однако 25 марта Путин объявил о переносе голосования «на более поздний срок» из-за угрозы COVID-19.