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Политика ,  
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Путин подписал указ о проведении голосования по Конституции 1 июля

Обсудив ситуацию на совещании с участием глав ЦИК и Роспотребнадзора, президент назначил проведение общероссийского голосования на 1 июля
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Президент России Владимир Путин назначил новую дату проведения голосования за принятие поправок в Конституцию. В соответствии с указом президента голосование пройдет 1 июля.

«Определить 1 июля 2020 года в качестве даты проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

В указе отмечается также необходимость обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с продолжающейся пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Путин отказался проводить голосование по Конституции в день парада Победы
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Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Первоначально голосование, участникам которого предстояло ответить на единственный вопрос — «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?», было назначено на 22 апреля. Однако 25 марта Путин объявил о переносе голосования «на более поздний срок» из-за угрозы COVID-19.

Новую дату голосования президент тогда не назвал, позднее эксперты и аналитики прогнозировали его проведение в различные сроки, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос, когда это случится, отвечал уклончиво.

1 июня на совещании с участием Путина глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова предложила провести голосование 1 июля. Путин, выслушав мнение главы Роспотребнадзора, предложение поддержал.

«Исходя из сегодняшней дискуссии, исходя из сказанного вами и предложенного вами, проведем общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию Российской Федерации 1 июля 2020 года», — сказал глава государства, призвав россиян принять «активное участие в голосовании».

Памфилова назвала условия голосования по Конституции в условиях COVID-19
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Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В свою очередь, Памфилова заверила, что благодаря изменению правил проведения голосования прийти на избирательный участок, несмотря на сохранение угрозы COVID-19, будет безопаснее, чем сходить в магазин.

В принятом Госдумой законе о внесении поправок в Конституцию говорится, что он вступает в силу «со дня его официального опубликования после одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей». Однако там же указано, что положения ст. 1 закона, в которой, собственно, и прописаны все поправки, подлежащие внесению в Конституцию, в том числе и об обнулении президентских сроков действующего главы государства, что позволит Путину баллотироваться на ближайших выборах, вступят в силу только в случае их одобрения более чем половиной граждан, принявших участие в ходе общероссийского голосования.

Автор: Евгений Калюков
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