Путин подписал указ о проведении голосования по Конституции 1 июля

Новую дату голосования президент тогда не назвал, позднее эксперты и аналитики прогнозировали его проведение в различные сроки, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос, когда это случится, отвечал уклончиво.

1 июня на совещании с участием Путина глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова предложила провести голосование 1 июля. Путин, выслушав мнение главы Роспотребнадзора, предложение поддержал.

«Исходя из сегодняшней дискуссии, исходя из сказанного вами и предложенного вами, проведем общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию Российской Федерации 1 июля 2020 года», — сказал глава государства, призвав россиян принять «активное участие в голосовании».

В свою очередь, Памфилова заверила, что благодаря изменению правил проведения голосования прийти на избирательный участок, несмотря на сохранение угрозы COVID-19, будет безопаснее, чем сходить в магазин.

В принятом Госдумой законе о внесении поправок в Конституцию говорится, что он вступает в силу «со дня его официального опубликования после одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей». Однако там же указано, что положения ст. 1 закона, в которой, собственно, и прописаны все поправки, подлежащие внесению в Конституцию, в том числе и об обнулении президентских сроков действующего главы государства, что позволит Путину баллотироваться на ближайших выборах, вступят в силу только в случае их одобрения более чем половиной граждан, принявших участие в ходе общероссийского голосования.