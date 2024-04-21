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Военная операция на Украине ,  
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Киев заявил о дефиците логики в словах Маска об Украине

Подоляк увидел дефицит логики в словах Маска об отсутствии выхода из конфликта
Сюжет
Военная операция на Украине
Маск после одобрения палатой представителей США помощи Украине заявил, что его беспокоит отсутствие стратегии выхода из конфликта Москвы и Киева. Подоляк назвал единственной стратегией уход России с территории Украины
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Илон Маск (третий в списке богатейших людей мира по версии Forbes с состоянием $179,2 млрд) и другие влиятельные лица, заявляющие, что выхода из конфликта России и Украины нет, показывают дефицит логики, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в Х.

«Когда кто-то из глобальных влиятельных персон (тот же Илон Маск) упорно говорит об «отсутствии стратегии выхода из российско-украинского конфликта», приходится в очередной раз удивляться дефициту простой логики в современном мире», — написал он.

По словам Подоляка, эта стратегия проста: Россия должна покинуть «суверенную территорию» Украины, а «горячая фаза» конфликта — прекратиться. Также Москва должна восстановить «верховенство международного права», добавил он.

Россия исключала отход с территорий, которые она взяла под свой контроль и которые вошли в состав страны.

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Ранее Маск написал, что стратегии выхода из конфликта на Украине нет, «есть только вечная война». Так он ответил на слова предпринимателя Дэвида Сакса в X, который написал, что, «исходя из простых вычислений, новый законопроект о финансировании, который провозглашается спасением Украины, позволит купить ровно половину [вооружений] для летнего контрнаступления».

Речь идет об одобренном 20 апреля палатой представителей США законопроекте, предусматривающем выделение Киеву $60,84 млрд. Теперь согласовать его должен сенат, затем документ отправится на подпись к президенту Джо Байдену. Первое голосование по документу в сенате пройдет 23 апреля. Глава государства призвал эту палату конгресса как можно быстрее отправить документ к нему на стол.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил после этого, что одобрение США военной помощи Украине еще больше обогатит Вашингтон и еще больше разорит Киев. Президент Украины Владимир Зеленский увидел в этой поддержке «шанс на победу».

Маск не в первый раз высказался о ситуации на Украине. В начале апреля он сравнил вступление Киева в НАТО с ядерным апокалипсисом. Россия выступает против присоединения Украины к альянсу.

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Маск Илон

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
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