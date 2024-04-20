Байден призвал сенат «быстро отправить ему на стол» проект о помощи Киеву
Американский президент Джо Байден призвал сенат (верхняя палата конгресса) поскорее принять законопроект о продолжении военной помощи Украине, чтобы начать поставки оружия.
«Я призываю Сенат быстро отправить этот пакет мне на стол, чтобы я мог подписать его и мы могли быстро отправить оружие и технику на Украину для удовлетворения ее неотложных боевых потребностей», — говорится в заявлении главы государства на сайте Белого дома.
Решение палаты представителей, нижней палаты конгресса, он назвал голосованием за продвижение интересов национальной безопасности США и «ясным сигналом о силе американского лидерства на мировой арене».
20 апреля палата представителей конгресса США одобрила законопроекты о выделении финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню. Общая сумма ассигнований в рамках трех законопроектов составляла $95,34 млрд. Из этих денег Киеву пойдет $60,84 млрд.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение продолжить помощь Киеву предотвратит расширение конфликта и «спасет тысячи и тысячи жизней».
В Кремле спрогнозировали, что законопроект еще больше обогатит США и еще больше разорит Украину. Российская сторона критикует поставки вооружений Украине и считает, что оказание военной помощи Киеву затянет конфликт.
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