Маск после слов Блинкена об Украине и НАТО заявил о начале ядерного апокалипсиса

Госсекретарь США заявил, что Украина вступит в НАТО. Илон Маск сравнил эту идею с «ядерным апокалипсисом». Президент России назвал эти планы одной из причин начала военной операции

Фото: Thomas Trutschel / Global Look Press

Илон Маск сравнил вступление Украины в НАТО с ядерным апокалипсисом. Так он прокомментировал соответствующее обещание госсекретаря США Энтони Блинкена на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

«Именно так начинается фильм о ядерном апокалипсисе», — написал он на своей странице в X (ранее Twitter), прикрепив к публикации отрывок из фильма «На следующий день (The Day After, 1983), который повествует о ядерной войне между СССР и США.

Пресс-конференция Блинкена и Кулебы состоялась 4 апреля после двухдневного заседания министров иностранных дел стран — членов НАТО в Брюсселе, приуроченного к 75-летию альянса. Глава МИД Украины сообщил о просьбе к союзникам передать новые системы ПВО Киеву, лучшими из них он назвал зенитные ракетные комплексы Patriot. До мероприятия генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о рассмотрении «еще более эффективных способов организации поддержки» и возможности долгосрочных финансовых обязательств перед Украиной. Он отметил, что если альянс не окажет помощь Киеву, то он потеряет контроль над большим числом территорий.

В Конституции Украины закреплено стремление к членству в НАТО. Страна получила статус партнера с расширенными возможностями (Enhanced Opportunities Partner, EOP), который позволяет усилить оперативную совместимость ее войск с силами альянса, в июне 2020 года. Осенью 2022 года Киев подал заявку на вступление в НАТО, однако страны — члены альянса разошлись во мнении о такой возможности.

Президент Украины Владимир Зеленский в середине 2023 года говорил об ожидании чего-то большего от саммита лидеров НАТО, чем заявлений об «открытых дверях». Столтенберг тогда назвал невозможным вступление Киева в альянс из-за продолжения боевых действий. Однако в феврале 2024 года он заявил , что Украина близка к членству в альянсе «как никогда».

Москва считает потенциальное членство Украины в НАТО угрозой для национальной безопасности. Президент России Владимир Путин назвал планы расширения альянса за счет Украины одной из причин военной операции.